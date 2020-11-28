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- derbisinde ve 'ya özel görev

Hafta boyunca F.Bahçe’yi analiz eden , özellikle savunmada ek önlemler alacak. Deneyimli çalıştırıcı, rakibin kanat etkinliğine karşı beklerden boş alan bırakmamalarını istedi. Ayrıca iki tecrübeli oyuncusu ve de Souza'ya 'Defansın yükünü hafifletmek için yakın oynayın' talimatı verdi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 28.11.2020 ABONE OL
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Josef ve Atiba'ya özel görev

Fenerbahçe derbisine eksiklere rağmen 3-2 kazanılan Medipol Başakşehir maçının öz güveni ve morali ile çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, hafta boyunca ezeli rakiplerini analiz etti. Sarı-lacivertlilerin eksi ve artılarını masaya yatıran deneyimli çalıştırıcı, defans bloğuna bir dizi uyarıda bulundu. Yalçın, Fenerbahçe'nin kanat etkinliğine karşı beklerden dikkatli olmalarını ve boş alan bırakmamalarını istedi.

DURAN TOP TEHLİKESİNE KARŞI EKSTRA ÇALIŞMA
Sergen Yalçın, Kanarya'nın duran toplardaki başarılı organizasyonlarına karşı da idmanlarda ekstra çalışmalar yaptırdı. Ayrıca Atiba ve Josef'ten birbirlerine biraz daha yakın oynayarak geri dörtlünün yükünü hafifletmelerini söyledi. Beşiktaş, hücumda ise kanatlara ağırlık verecek. Rachid Ghezzal ve Cyle Larin savunma arkasına yapacakları koşularla, hücumda Aboubakar'a katkı sağlamaya çalışacak.

KADIKÖY SABIRSIZLIĞI
2015-18 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, bu kez eski takımına karşı rakip olmanın heyecanını yaşıyor. Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı, yıllar sonra Kadıköy'de bir maça çıkacak ancak bu kez siyah-beyazlı renklerle sahada olacak. 31 yaşındaki Brezilyalı, dev karşılaşmayı büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.

PRİM VE MAAŞ MOTİVASYONU
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün yaptığı açıklamada maaş konusunun takımın motivasyonunu olumsuz etkilemeyeceğini ve derbi için prim belirlemediklerini açıklamıştı. Ancak Fenerbahçe maçının önemi nedeniyle siyah-beyazlı yönetimin, yarınki dev randevu için özel prim kararı aldığı öğrenildi. Normal galibiyetlere 25 bin TL prim uygulaması yapan siyah-beyazlı yönetimin rakamı 2 katına çıkarması bekleniyor. Öte yandan Başkan Çebi'nin karşılaşma öncesi takımın iki aylık maaşları ile ilgili ödeme planı yaptığı kaydedildi.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Josef ve Atiba'ya özel görev
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