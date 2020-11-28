Süper Lig 10. Hafta Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor Galatasaray ne zaman, saat kaçta, nerede?

GALATASARAY'IN ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KADROSU BELLİ OLDU



Galatasaray'ın Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımda, sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için izolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Okan Kocuk maç kadrosunda yer almadı.

Karşılaşma için bugün Rize'ye gidecek Galatasaray'ın maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Marcao, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor ile ligde 39. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 25-6 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Ç.Rizespor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 9 haftada sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 17 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 12 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.





39. RANDEVU



Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 38 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 25 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 6 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 85 golüne, Rize ekibi 37 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynanan müsabakalarda Galatasaray, İstanbul'da 2-1, Rizespor da evinde 2-0'lık skorla kazanmıştı.



4 MAÇTIR YENİLMİYOR



Galatasaray'ın ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, bu 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom, BB Erzurumspor galibiyetiyle başlayan süreçte, MKE Ankaragücü ve DG Sivasspor'u da yenerken, Kayserispor ile berabere kaldı.



DIŞ SAHADA DAHA ÇOK PUAN ALDI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada deplasmanda daha çok puan topladı. Sarı-kırmızılılar, dış sahada oynadığı 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Cimbom, bu süreçte Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor ve DG Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönerken, Kasımpaşa'ya ise mağlup oldu. Bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü. Galatasaray, iç sahada oynadığı 5 karşılaşmada da 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan aldı.





2 FUTBOLCU SINIRDA



Galatasaray'da 2 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Christian Luyindama ile Taylan Antalyalı, sarı kart görmeleri halinde 11. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

Galatasaray'da korona virüs testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı olan ve izolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Ryan Babel, Younes Belhanda, Omar Elabdellaoui ve Okan Kocuk, Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından özel çalışmalara başlayan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak.





TEKNİK ADAMLARIN İKİNCİ RANDEVUSU



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Ç.Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas bugüne kadar bir kez rakip oldu. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadelede Terim'li Galatasaray, Tomas'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosunda kattığı Oğulcan Çağlayan, görev alması durumunda eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek. 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile 3 resmi maçta görev aldı.

ATİLLA KARAOĞLAN YÖNETECEK



Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.