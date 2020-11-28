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Son dakika: 'da 40 koronavirüs vakası!

Son dakika haberi... , bugün yapılan Covid-19 testinde 30 kişinin daha pozitif çıktığını açıkladı. Bu kişilerden 21'inin futbolcu, 6'sının personel ve 1'inin teknik ekipten olduğu ifade edildi. Öte yandan kulüpteki toplam koronavirüsü vaka sayısının ise 40'a ulaştığı vurgulandı.

Giriş Tarihi: 28.11.2020 21:07 Son Güncelleme: 28.11.2020 21:18 ABONE OL

Adanaspor, bugün yapılan Covid-19 PCR testinde 30 kişinin daha pozitif çıktığını açıkladı. Bu kişilerden 21'inin futbolcu, 6'sının personel ve 1'inin teknik ekipten olduğu ifade edildi. Öte yandan kulüpteki toplam koronavirüsü vaka sayısının ise 40'a ulaştığı vurgulandı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Bugün kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır.

Bu kişilerden 21'i futbolcu, 6'sı personel, 1'i teknik ekip olup, yöneticilerimizden Hamza Akgül ve İlhan Sevimli'nin de test sonuçları pozitif çıkmıştır. An itibariyle kulübümüzde 29'u futbolcu olmak üzere toplam 40 pozitif vaka bulunmaktadır.

Daha önce pozitif çıkan 2 futbolcumuzun test sonucu negatife dönmüş olup 40 vaka ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın ve TFF'nin protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır. "

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Son dakika: Adanaspor'da 40 koronavirüs vakası!
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