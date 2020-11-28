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Usta isimden derbi yorumu! "60'tan sonra oyun döner"

'in 10. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka öncesinde ve , derbinin nabzını tuttu. İşte o değerlendirmeler...

Giriş Tarihi: 28.11.2020 01:51 Son Güncelleme: 29.11.2020 19:25 ABONE OL
Usta isimden derbi yorumu! 60'tan sonra oyun döner

Süper Lig'de dev derbi 29 Kasım Pazar akşamı oynanacak. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edeceği mücadele öncesinde Sabah Yazarları Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken, değerlendirmelerde bulundu.

İşte o yorumlar:

Fenerbahçe farklı bir kadro ile çıktığı Gençlerbirliği maçını 5-1 kazandı. Pazar günü Erol Bulut'un Beşiktaş derbisine nasıl bir 11 ile çıkmasını bekliyorsunuz?

Gürcan Bilgiç: Erol Bulut yavaş yavaş taşları yerine oturtuyor. Orta saha ve defans kurgusu belli. Sadece ön tarafta denemeler yapıyor. Perotti ve Pelkas'ın son maçtaki performansları ve Samatta'nın da sakatlanmasıyla Cisse'nin yeri de garantilenmiş gibi. Bu
nedenle çok farklı, sürpriz yapan bir kadro beklemiyorum. Novak'ın yerine Caner'i seçecek, Perotti ile uyumunu değerlendirecektir. Dirençli ve temaslı oynayan, rakibe önde baskı yapan, buna uygun fizik güç üreten kadro ile başlayacak
ve devamındaki değişikliklerde bu yapıyı koruyacak oyuncuları değerlendirecektir.

Derbide hangi oyuncuların ön plana çıkmasını bekliyorsunuz?

Gürcan Bilgiç: Derbilerin klasiğinde orta sahalar yatar. Gustavo, Sosa, Ozan üçlüsü ile Souza, Atiba, Mensah mücadelesini seyredeceğiz.
Hangisi baskıyı ve oyunu kontrol ederse maçın yönü de o takıma dönecek. Başakşehir performansına baktığımızda 55-60'larda oyundan düşen bir orta saha var. F.Bahçe için Trabzonspor maçının tekrarı gibi olur. İlk yarı kafa kafaya geçer, 60'tan sonra F.Bahçe oyunu ele alır. Sonrasını ise performanslar belirler. Eğer duran toplarda da rakibe hata yaptırırlarsa maç F.Bahçe'ye dönecektir.

Beşiktaş eksik kadrosuyla geçen hafta Başakşehir'i devirmeyi başardı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın derbiye nasıl bir 11 ile çıkmasını bekliyorsunuz?

Ali Gültiken: Kadro alternatifi açısından özellikle savunma bölgesine baktığımızda Sergen hocanın Fenerbahçe derbisinde elinde fazla alternatifi yok. Bir tek sol bekte "N'Sakala mı, Rıdvan Yılmaz mı" diye bir soru işareti var. Ben Rıdvan'da ısrar edilmesi kanaatindeyim. Hem 19 yaşındaki Rıdvan'ın kazanılması hem de futbolda adilane şekilde forma dağıtma yönüne bakarsak ikisinde de Rıdvan önde görünüyor. Keza son maçta oldukça başarılı oynadı. Formayı kesinlikle hak ediyor. Orta alan zaten aynı oyuncularla olacak gibi görünüyor. Forvet hattında da Larin'in şu anda takımın en golcü oyuncusu olarak Sergen
hocadan formayı alacağını düşünüyorum.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Fenerbahçe şampiyon' algısını yıkmak istediklerini söyledi. Bu, takımda ekstra bir motivasyon yaratır mı?

Ali Gültiken: Sözler derbinin motivasyonunu etkilemez. Zaten Fenerbahçe maçı Beşiktaşlı her oyuncu için başlı başına bir motivasyon
kaynağıdır. Beşiktaş, Başakşehir karşılaşmasıyla bu sezonun en kritik sürecini geride bıraktı. F.Bahçe maçıyla yeni bir hedef ve vizyonu yapabilme şansı önünde duruyor. Bu takım eksiklerine rağmen kazanmanın tadını aldı. Şimdi bunun peşinden gidecektir.

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Usta isimden derbi yorumu! "60'tan sonra oyun döner"
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