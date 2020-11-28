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'ın son durumu nasıl? Ailesinden açıklama geldi

Türk futbolunun sevilen isimlerinden dün korona virüsü nedeniyle hastaneye yatırıldığı ve yoğun bakıma alındı. Vural'ın ailesinden tecrübeli hocanın son durumuna dair ailesinden açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 28.11.2020 16:18 Son Güncelleme: 28.11.2020 16:35 ABONE OL
Yılmaz Vural'ın son durumu nasıl? Ailesinden açıklama geldi

Türk futbolunun sevilen isimlerinden Yılmaz Vural dün korona virüsü nedeniyle hastaneye yatırıldığı ve yoğun bakıma alındı. Vural'ın ailesinden tecrübeli hocanın son durumuna dair ailesinden açıklama geldi.

Yılmaz Vural'ın Instagram hesabından yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın kan değerlerinin daha iyi durumda olduğu belirtildi.

İşte Vural Ailesi'nden yapılan açıklama
Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz.

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Yılmaz Vural'ın son durumu nasıl? Ailesinden açıklama geldi
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