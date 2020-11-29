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'in 10. haftasında lider , Alanya Oba Stadı'nda 'u ağırlıyor. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.11.2020 16:00 Son Güncelleme: 29.11.2020 16:28 ABONE OL
Alanyaspor - Konyaspor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 10. haftasında lider Alanyaspor, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Ev sahibi ekip bu maçı kazanarak hem liderliğini korumak hem de namağlup unvanını devam ettirmek istiyor. Konuk Konyaspor ise 12 puanla 8. sırada bulunuyor. Bu maçtan 3 puan çıkarmak isteyen Konyaspor, üst sıralara tırmanmak istiyor.

ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇINDA 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar

Konyaspor: Eray, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Alper, Milosevic, Cikalleshi, Kravets

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Alanyaspor - Konyaspor | CANLI ANLATIM
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