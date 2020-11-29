Alanyaspor - Konyaspor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 10. haftasında lider Alanyaspor, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Ev sahibi ekip bu maçı kazanarak hem liderliğini korumak hem de namağlup unvanını devam ettirmek istiyor. Konuk Konyaspor ise 12 puanla 8. sırada bulunuyor. Bu maçtan 3 puan çıkarmak isteyen Konyaspor, üst sıralara tırmanmak istiyor.



ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇINDA 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar

Konyaspor: Eray, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Alper, Milosevic, Cikalleshi, Kravets



