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'un derbi taktiği belli! "Önde baskı yok"

Teknik Direktörü , ile oynanacak zorlu derbi öncesinde savunma stratejisini belirledi. Atiba ve Josef'in bağlantısını 'la kesmeyi planlayan Bulut, siyah-beyazlıları hata yapmaya zorlayacak.

Giriş Tarihi: 29.11.2020 01:16 Son Güncelleme: 29.11.2020 19:18 ABONE OL
Erol Bulut'un derbi taktiği belli! Önde baskı yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, derbide savunma taktiğini belirledi

ÖNDE BASKI YOK
Beşiktaş'ın Atiba ve Souza ile oyun kurmasını engellemek isteyen 45 yaşındaki çalıştırıcı, rakibini ikinci bölgede karşılayıp Ozan Tufan'la bağlantılarını kesmeyi hedefliyor. Derbi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, rakibin oyunu başlattığı aut atışlarında ceza sahası çevresinde baskı yaptırmama kararı aldı.

Bulut, Beşiktaş'ı ikinci bölgenin başlangıcında karşılayıp Atiba ile Souza'nın topla buluşma sayılarını azaltmayı planlıyor. Bulut ve ekibi, Atiba ve Souza'nın oyun kuramadığı durumlarda Beşiktaş'ın organizasyonunun bozulduğunu tespit etti. Bu durumda siyah-beyazlı takım, uzun oynamak zorunda kalıyor ve hata yapıyor.

HATA YAPMAYA ZORLAYACAK
İkinci topları alıp Beşiktaş'ı dengesiz yakalamak Fenerbahçe'nin en büyük hedefi. Souza ve Atiba'ya nefes aldırmamak isteyen Bulut, Ozan Tufan'a ikilinin pas bağlantılarını kesme görevi verdi.

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Erol Bulut'un derbi taktiği belli! "Önde baskı yok"
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