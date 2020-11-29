Galatasaray'un Uruguaylı yıldızı Muslera çalışmalara başladı!

Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı



Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.



Diğer oyuncular ise Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunu oynandı.



Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.



Fernando Muslera ise, kaleci antrenörü eşliğinde kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.



Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarını salı günü saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.







