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Gol düellosunda kazanan yok! BB Erzurumspor 2-2

'in 10. haftasında BB Erzurumspor, sahasında 'u ağırladı. 4 golün çıktığı maçta 2 takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Giriş Tarihi: 29.11.2020 13:26 Son Güncelleme: 29.11.2020 15:28 ABONE OL
Gol düellosunda kazanan yok! BB Erzurumspor 2-2 Antalyaspor

Süper Lig'in 10. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. 4 golün çıktığı maçta 2 takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Mücadelede öne geçen taraf 29. dakikada Kaan Kanak'ın golüyle BB Erzurumspor oldu.

Antalyaspor ise 60. dakikada Veysel Sarı ve 65. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın golleriyle üstünlüğü ele aldı.

Ancak maçta son sözü söyleyen isim BB Erzurumspor adına 89'da Ricardo Gomes oldu.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 10'a, BB Erzurumspor ise 9'a yükseltti.

Öte yandan BB Erzurumspor'un 2. golünde Edinaldo Gomes Pereira, sarı kart görerek Antalyaspor'u 10 kişi bıraktı.

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Gol düellosunda kazanan yok! BB Erzurumspor 2-2 Antalyaspor
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