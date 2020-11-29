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'in 10. haftasında ekibi Stadı'nda Başkent ekibi 'ni ağrılıyor. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.11.2020 16:00 Son Güncelleme: 29.11.2020 16:28 ABONE OL
Kasımpaşa - Gençlerbirliği |  CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul ekibi Kasımpaşa sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni ağrılıyor. Mücadele öncesi Kasımpaşa 12, Gençlerbirliği ise 5 puanda bulunuyor. Başkent temsilcisi Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönerek düşme hattından kurtulmak istiyor. Ev sahibi takım ise puanını 15'e yükselterek üst sıralara tırmanma peşinde.

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Haddadi, Sadiku, Brecka, Hadergjonaj, Varga, Tırpan, Alan Lima, Hajradinovic, Koomson, Hodzic
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Zargo, Diego, Polomat, Berat, Piris, Murat, Candeias, Sefa, Sio

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Kasımpaşa - Gençlerbirliği |  CANLI ANLATIM
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