Kasımpaşa - Gençlerbirliği |  CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul ekibi Kasımpaşa sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni ağrılıyor. Mücadele öncesi Kasımpaşa 12, Gençlerbirliği ise 5 puanda bulunuyor. Başkent temsilcisi Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönerek düşme hattından kurtulmak istiyor. Ev sahibi takım ise puanını 15'e yükselterek üst sıralara tırmanma peşinde.
KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Haddadi, Sadiku, Brecka, Hadergjonaj, Varga, Tırpan, Alan Lima, Hajradinovic, Koomson, Hodzic
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Zargo, Diego, Polomat, Berat, Piris, Murat, Candeias, Sefa, Sio