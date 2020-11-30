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'dan hakem yorumu! "Yazık"

'ın 'yi 4-3 mağlup ettiği derbinin ardından hakem Tugay Kaan Numanoğlu, maç öncesinde olduğu gibi yine gündemde. Genç hakemin kararlarını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiren , Numanoğlu ve ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 30.11.2020 08:33 Son Güncelleme: 30.11.2020 08:37 ABONE OL
Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! Yazık

Dün gece hem çok çirkin hem de şaşırtıcı şeyler yaşadık. Şampiyonluğun en büyük favorisi F.Bahçe rakip 10 kişiyken 'tan iki gol yedi.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! Yazık

İlk devre çok kötü oynayan bir F.Bahçe, istediğini de rahatlıkta yapan bir vardı. dikine çok iyi oynadı ve bunlardan birinde de Aboubakar ile çok güzel bir gol buldu.


Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! Yazık

Aslında Lemos'un ağırlığı, yerleşim hatası ve Aboubakar'ın vuruş tekniği, kalitesi birleşince öne geçti. Ardından da F.Bahçe kötü oynarken, ikinci golü buldu.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! Yazık

Tam devre böyle bitecek diyorduk ki duran topta pek tabii ki direk dibinde kalıp ofsaytı bozan Rıdvan'ın da hatası eklenince Cisse ile umutlandı.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! Yazık

İkinci yarı ise F.Bahçe'nin umutları Larin'in atılmasıyla daha da arttı. Aslında o dakikadan sonra kime sorarsanız sorun 'ın kazanması çok zor görünürken sahneye emektar Necip çıktı.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! Yazık

Arka direkte kafayla 10 kişi oynayan 'ın üçüncü golünü attı. Bu dakikadan sonra F.Bahçe inanılmaz bir baskı kurdu. Pozisyonlar arka arkaya geldi ve ikinci golü buldular.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! Yazık

Hâlâ F.Bahçe'nin bu baskısıyla puan alma ihtimali varken bu sefer sahneye N'Koudou çıktı. 60 metre top götürdü, uzak direkte N'Sakala'ya harika bir pas attı ve işi bitirdi. Son saniyedeki F.Bahçe'nin golü de sadece nostaljik olarak hafızalarda kaldı.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! Yazık

, uygun bir yerine kına yaksın. Genç hakeme yazık ettiler. Kötü maç yönetti. F.Bahçe'nin yediği ilk golden önce Cisse'nin kafasına ayak kalkıyor, tehlikeli hareket ama gol veriliyor.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! Yazık

Mert Hakan'ı ikinci sarıdan atması gerekiyor, atamadı. Yine son saniyede Josef'in Lemos'a yaptığı bir hareket var ki dünyanın her yerinde kırmızı. Vermediği faulleri, kestiği avantajları saymıyorum bile. Yazık ettiler çocuğa yazık!

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Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Yazık"
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