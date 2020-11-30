Beşiktaş Kasımpaşa hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında, 4 Kasım Cuma günü saat 19.30'da Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Fenerbahçe maçında oynayan futbolcular, koşuların ardından çalışmayı tamamladı. Diğer oyuncular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, pas-şut çalışması sonrası yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.



Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.30'da ilk on beş dakikasını basına açık yapacağı çalışmayla sürdürecek.