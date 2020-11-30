İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışılan pozisyonları!

Merkez Hakem Kurulu'nun sürpriz bir kararla Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine atadığı ve hakkındaki tartışmalar
daha maç öncesi başlayan Tugay Kaan Numanoğlu, dün gece iki tarafı da memnun etmedi.
Süper Lig kariyerinin ilk derbisini yöneten Tugay Kaan Numanoğlu, çaldığı ve çalmadığı düdüklerle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.
Dakika 20: Beşiktaş'ın 2. golünün hemen öncesinde Cisse'den topu almak isteyen Montero, ayağını fazla kaldırdı. Devam eden pozisyonda Aboubakar ağları sarstı. Fenerbahçe faul itirazında bulunurken, VAR odasından herhangi bir uyarı gelmedi.
Dakika 44: Beşiktaş atağında topla hızlı çıkan Larin'e ceza sahası içinde Tisserand'ın yaptığı müdahale için siyah-beyazlılar penaltı itirazında bulundular. Hakem 'devam' dedi.
Dakika 45: Ceza sahasının hemen önünde Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Sosa'nın müdahalesiyle Mensah yerde kaldı. Beşiktaş cephesi faul beklerken, hakem oyunu devam ettirdi.
Dakika 53: Fenerbahçeli oyuncular, Beşiktaş'ın 3. golünü atan Necip'in kafaya çıkarken Gökhan Gönül'ün üstüne yüklendiğini belirterek faul istedi.
Dakika 77: Fenerbahçe'de sarı kartı olan Mert Hakan'ın Rıdvan'a yaptığı müdahaleye Beşiktaşlı oyuncular kart istedi ancak hakem sadece faul çaldı.
Dakika 90+8: Josef de Souza'nın Lemos'a yaptığı faule Fenerbahçeli oyuncular kırmızı kart isterken, hakem sarı kartını çıkardı.