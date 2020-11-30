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İşte - derbisinin tartışılan pozisyonları!

'in 10. haftasında ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekibin 4-3 üstünlüğüyle sonuçlanan mücadelede birbirinden tartışmalı pozisyonlar yaşandı. Maçın ardından iki taraf da hakemde şikayetçiydi. İşte derbinin tartışılan pozisyonları...

Giriş Tarihi: 30.11.2020 01:20 ABONE OL
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışılan pozisyonları!

'nun sürpriz bir kararla - derbisine atadığı ve hakkındaki tartışmalar
daha maç öncesi başlayan , dün gece iki tarafı da memnun etmedi.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışılan pozisyonları!

kariyerinin ilk derbisini yöneten , çaldığı ve çalmadığı düdüklerle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışılan pozisyonları!

Dakika 20: 'ın 2. golünün hemen öncesinde Cisse'den topu almak isteyen Montero, ayağını fazla kaldırdı. Devam eden pozisyonda Aboubakar ağları sarstı. faul itirazında bulunurken, VAR odasından herhangi bir uyarı gelmedi.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışılan pozisyonları!

Dakika 44: atağında topla hızlı çıkan Larin'e ceza sahası içinde Tisserand'ın yaptığı müdahale için siyah-beyazlılar penaltı itirazında bulundular. Hakem 'devam' dedi.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışılan pozisyonları!

Dakika 45: Ceza sahasının hemen önünde 'nin Arjantinli yıldızı Sosa'nın müdahalesiyle Mensah yerde kaldı. cephesi faul beklerken, hakem oyunu devam ettirdi.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışılan pozisyonları!

Dakika 53: Fenerbahçeli oyuncular, 'ın 3. golünü atan Necip'in kafaya çıkarken 'ün üstüne yüklendiğini belirterek faul istedi.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışılan pozisyonları!

Dakika 77: 'de sarı kartı olan Mert Hakan'ın Rıdvan'a yaptığı müdahaleye Beşiktaşlı oyuncular kart istedi ancak hakem sadece faul çaldı.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışılan pozisyonları!

Dakika 90+8: Josef de Souza'nın Lemos'a yaptığı faule Fenerbahçeli oyuncular kırmızı kart isterken, hakem sarı kartını çıkardı.

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İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışılan pozisyonları!
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