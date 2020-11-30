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Son dakika: 'den , ve Lemos açıklaması!

Son dakika... , ile oynanan sakatlanan , Lemos ve 'nin sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, bileğine darbe alan Lemos'ta kırık tespit edilmediğini ifade ederken, Ademi'de ikinci derece yırtık, Perotti'de ise diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık olduğunu ifade etti.

Giriş Tarihi: 30.11.2020 17:46 Son Güncelleme: 30.11.2020 18:28 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'den Perotti, Ademi ve Lemos açıklaması!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a sahasında 4-3 yenildi.

Mücadelede sarı-lacivertli futbolcular Lemos, Perotti ve Ademi çeşitlik sakatlıklar yaşadı. Bu 3 isimden biri olan Perotti ise maçı tamamlayamadan oyundan alınmıştı.

Fenerbahçe, 3 oyuncusunun sağlık durumlarına dair bir bilgilendirme yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş maçında bileğine ağır bir darbe alan futbolcumuz Mauricio Lemos'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan radyolojik X-ray görüntülemesinde kırık tespit edilmemiştir.

Oyuncumuz Kemal Ademi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayenesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiştir, tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızdan Diego Perotti'nin Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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Son dakika: Fenerbahçe'den Perotti, Ademi ve Lemos açıklaması!
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