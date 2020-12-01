Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şenol Güneş: İki önemli hedefimiz var

: İki önemli hedefimiz var

A direktörü , "Önümüzde iki önemli hedef var. Bunlardan ilki mart ayında başlayacak elemeleri, ardından " dedi.

AA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 18:49 Son Güncelleme: 1.12.2020 18:51 ABONE OL
Şenol Güneş: İki önemli hedefimiz var

A Milli Futbol Takımı Teknik direktörü Şenol Güneş, önlerinde Dünya Kupası'na katılmak ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarı elde etmek gibi iki önemli hedef olduğunu söyledi.

Spor yazarlarının çevrim içi sorularını yanıtlayan Güneş, "Önümüzde iki önemli hedef var. Bunlardan ilki mart ayında başlayacak Dünya Kupası elemeleri, ardından Avrupa Şampiyonası." dedi.

Avrupa Şampiyonası'na katılmanın yanı sıra takımın seviyesinin yükselmesiyle beklentilerin arttığına dikkati çeken Güneş, "Ama unutmayalım ki beklentileri büyük olan tahribatı da büyük olur." ifadesini kullandı.

Güneş, Avrupa Şampiyonası için kamp programlarının da hazır olduğunu, Dünya Kupası elemelerindeki şanslarını ise bulunacakları grubun belirleyeceğini dile getirdi.

Dünya Kupası elemelerinin kura çekimine ikinci kademeden katılmalarının önemli olduğunu vurgulayan Güneş, "Ama biz birinci kademede olmayı tercih ediyoruz. Önümüzdeki süreçlerde bunu başaracak sonuçları alabilmek için gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Kulüplerin finansal durumlarını göz önüne aldıklarında futbolcu üretimine ihtiyaç duyduklarını anlatan Güneş, şunları söyledi:

"Bugün Brezilya'nın 129 ülkede bin 600, Sırbistan'ın 75 ülkede 525, Hırvatistan'ın 63 ülkede 450 oyuncusu var. Biz de son dönemlerde oyuncu ihraç ediyoruz ama yeterli düzeyde değil. Ülkemizde neredeyse kulüplerimiz iflas aşamasındalar ama buna rağmen savurganlık talebi konusunda bir gerilemeleri yok. Oysa ligimize bakarsak bütçesini küçültebilen kulüpler daha büyüdüler. Kaçak yayınlar, kulüplerin idari yapılanmaları, futbolcuların ve teknik adamların vergi mükellefiyetleri, yabancılar dahil tüm oyuncuların Türk lirası üzerinden para almaları gibi konuları da tartışarak farklı bir vizyonu gündeme taşımalıyız."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: MasterChef’ten Survivor’a bomba transfer! Survivor 2021'de yarışacak olan isimler...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere müjdeli haber geldi! Sınavlar nasıl olacak? İşte beklenen açıklama...
Son dakika haberler: Sokağa çıkma yasağı bu akşam başlıyor! İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler...
Başkan Erdoğan SON DAKİKA açıkladı: Detayları ortaya çıktı! Koronavirüste 90 gün müjdesi
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları için düşüş sürdü! Uzmanlardan yeni haftada kritik altın yorumları geldi: Altın yükselecek mi düşecek mi?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! İşte İçişleri genelgesi... Bugün yasaklar kaçta başlıyor?
Son dakika haber: 18 milyona yeni maaş zammı geliyor! Emekli, memur, engelli, yaşlı aylığı zamlı maaşları ne kadar olacak?
Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağında muaf meslekler hangileri? İşte İçişleri Bakanlığı genelge son dakika detayları...
Son dakika haberler: Sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! İçişleri Bakanlığı genelgesinde seyahat ve yemek uyarısı
Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı başladı mı? İçişleri Genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu
E-ticareti sıçratan pencereler
E-ticareti sıçratan pencereler
ARKADAŞINA GÖNDER
Şenol Güneş: İki önemli hedefimiz var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA