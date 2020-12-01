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2-0 | MAÇ SONUCU

B Grubu 5. maçında , deplasmanda 'e 2-0 mağlup oldu. ekibinin ilk golünü bir dönem 'ta da forma giyen Dentinho kaydetti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.12.2020 22:49 Son Güncelleme: 1.12.2020 23:06 ABONE OL
Shakhtar Donetsk 2-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Real Madrid, Shakhtar Donetsk'e konuk oldu.

Karşılaşmayı ev sahibi Shakhtar Donetsk, 57'de bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Dentinho ve 82'de Manor Salomon'un golleriyle 2-0 kazandı.

Ukrayna ekibi ilk maçta da deplasmanda Real Madrid'i 3-2 yenmişti.

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk 7 puana yükselirken Real Madrid 7 puanda kaldı.

Dentinho, 2013 yılında 1 sezon kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'ta 9 maçta forma giydi. 31 yaşındaki Brezilyalı forvet, gol veya asist katkısı yapmadı.

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Shakhtar Donetsk 2-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU
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