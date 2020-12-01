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Yönetimden 'a 6 kritik soru!

'in 10. haftasında , sahasında 'a 4-3 yenildi. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli yönetim, 'la bir görüşme gerçekleştirdi. Yenilginin faturası Bulut'a çıkarken, deneyimli hocaya 6 soru soruldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.12.2020 00:38 Son Güncelleme: 1.12.2020 03:05 ABONE OL
Yönetimden Erol Bulut'a 6 kritik soru!

'de 15 yıl sonra 'a kaybeden 'de eleştiri okları 'u gösteriyor. Yapılan 18 transfere, gelen birçok yıldıza ve rakiplerden çok daha güçlü olan kadroya rağmen 10 haftalık performans 1-2 maç dışında adeta sınıfta kaldı.

Yönetimden Erol Bulut'a 6 kritik soru!

50 dakika 10 kişi oynayan 'a karşı sergilenen silik ve ruhsuz futbol taraftarları isyan noktasına getirirken, sosyal medyada 'a yönelik ağır eleştiriler yapıldı.

Yönetimden Erol Bulut'a 6 kritik soru!

'in açık ara en güçlü kadrosu, krizdeki 'ın bile gerisinde kaldı. Her anlamda çok büyük destek verilen Bulut yönetim içinde ilk kez tartışılmaya başlandı.

Yönetimden Erol Bulut'a 6 kritik soru!

Takvim'de yer alan habere göre, derbi sonrası kriz zirvesi yapan yönetim, Bulut'a yenilginin hesabını sordu. Takımla ilgili sıkıntı duyulan tüm konular bir bir masaya yatırıldı ve genç hocaya 6 soru soruldu?

Yönetimden Erol Bulut'a 6 kritik soru!

1-) 11 tercihi ve değişikler hatalı
Caner ve Serdar neden 11'de değildi? Cisse niçin oyundan alındı?

Yönetimden Erol Bulut'a 6 kritik soru!

2-) Tempo ve reaksiyon yok
Takım neden temposuz? Yenilen gollere niye reaksiyon verilmedi?

Yönetimden Erol Bulut'a 6 kritik soru!

3-) Beşiktaş iyi analiz edilmedi
Rakip hiç izlenmedi mi? Eksileri-artıları niye iyi analiz edilmedi?

Yönetimden Erol Bulut'a 6 kritik soru!

4-) Takım fiziki açıdan çok kötü
10 kişi kalan 'a bile neden fiziksel üstünlük sağlanamadı?

Yönetimden Erol Bulut'a 6 kritik soru!

5-) Hücumda ikinci bir plan yok
Neden ortalar ve duran toplan dışında hücumda ikinci bir plan yok?

Yönetimden Erol Bulut'a 6 kritik soru!

6-) Mental hazırlık iyi değildi
Herkes ruh gibiydi. Futbolcular neden mental olarak hazır değildi?

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Yönetimden Erol Bulut'a 6 kritik soru!
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