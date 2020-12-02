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Başakşehir Leipzig maçı CANLI anlatım

Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Leipzig'i konuk ediyor. Stadyumu'ndaki oynanacak karşılaşma öncesinde Alman ekibinin 6, temsilcimizin ise 3 puanı bulunuyor. Turuncu-lacivertliler, grupta iddiasını sürdürmek için mutlak kazanmak zorunda. Başakşehir-Leipzig maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 2.12.2020 19:40 Son Güncelleme: 2.12.2020 22:15 ABONE OL
Başakşehir Leipzig maçı CANLI anlatım

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Alman ekibi Leipzig'i konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.55'te başladı. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Carlos del Cerro Grande düdük çalıyor. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Grupta beşinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United'ın 9 puan ile liderliğini sürdürdüğü grupta, Paris Saint-Germain (PSG) ve Leipzig 6'şar puana sahip.

İki takım arasında Almanya'da oynanan mücadeleyi Leipzig, 2-0 kazandı. Grubun diğer maçında ise Manchester United ile PSG, İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz, Gulbrandsen, Demba Ba.

Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Konate, Angelino, Sabitzer, Haidara, Olmo, Kampl, Forsberg, Poulsen.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

3. dakikada Leipzig'in gelişen atağında Mukiele sağ taraftan ceza sahasına girdi, uygun pozisyondaki Forsberg'e pasını attı. Forsberg'in penaltı noktası üzerinden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

4. dakikada Forsberg'in sol kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde Mukiele kafayı vurdu, kaleci Mert'in son anda çeldiği top üst ağlarda kaldı.

12. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Forsberg'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde boşta kalan Paulsen gelişine sert bir şut çıkardı. Kaleci Mert'ten seken topu savunma uzaklaştırdı.

15. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Gulbrandsen'in pasıyla Leipzig ceza sahasında topla buluşan İrfan Can dönerek şutunu attı, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

26. dakikada konuk ekip öne geçti. Sabitzer kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda ceza sahası dışından şutunu attı, önce Skrtel'e sonra da Poulsen'e çarpan top ağlara gitti: 0-1.

37. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kanatten gelişen atakta Visca, savunma arkasına hareketlenen Rafael'e pasını attı. Rafael de bekletmeden altıpas önündeki Demba Ba'ya topu gönderdi. Senegalli oyuncunun, sert şutunda köşeye giden topu kaleci Gulasci kornere çeldi.

43. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Forsberg içeriye topu çevirdi, gelişine vuruşunu yapan Mukiele meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 0-2.

45+3. dakikada Medipol Başakşehir farkı 1'e indirdi. Sol kanattan kazanılan kornerde Visca, ceza sahası dışındaki İrfan Can'a yerden sert bir top gönderdi. Meşin yuvarlağa gelişine sert vuran İrfan Can Kahveci, topu köşeden ağlara yolladı: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

BAŞAKŞEHİR'DE 2 DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Leipzig'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları Manchester United maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Manchester United'a 4-1 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Alexandru Epureanu'nun yerine Carlos Ponck, Nacer Chadli'nin yerine de Fredrik Gulbrandsen'e ilk 11'de şans verdi.

Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen ve Demba Ba'dan oluşturdu.

CRIVELLI MEHMET TOPAL VE ALEKSIC MAÇ KADROSUNDA

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları geçen Enzo Crivelli ve Mehmet Topal ile Kovid-19'u atlatan Danijel Aleksic de maç kadrosunda yer aldı. Üç oyuncu da yedekler arasında forma şansı bekledi.

İstanbul ekibinde tek eksik ise tedavisi devam eden Brezilyalı oyuncu Junior Caiçara oldu.

SKRTEL'İN 100. AVRUPA MAÇI

Medipol Başakşehir'in deneyimli savunma oyuncusu Martin Skrtel, Leipzig karşısında kariyerindeki 100. Avrupa kupası maçına çıktı.

Slovak oyuncu, bugüne kadar çıktığı 99 Avrupa kupası maçında 1 kez gol sevinci yaşadı.

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Başakşehir Leipzig maçı CANLI anlatım
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