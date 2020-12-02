Caner’e dönüş

Fenerbahçe 4-3 kaybettiği Beşiktaş derbisinin izlerini Denizli deplasmanında alacağı galibiyetle silmenin planlarını yapıyor. Teknik direktör Erol Bulut ve kurmayları, eksik oyuncuların yokluğunda ortaya çıkacak ana planı hazırladı... Kalede Harun Tekin,savunmada Nazım Sangare, orta alandaTolga Ciğerci ve Gustavo, hücum bölgesindeSamatta, Perotti ve Ademi; Denizlideplasmanında görev yapamayacak.
CİSSE TEK SEÇENEK
EROL Bulut, savunmada yapılacak iki değişiklikle mücadeleye çıkmayı planlıyor. Bulut, son dakika sakatlığı yaşanmazsa stoperde Serdar, sol bekte ise Caner'i görevlendirmeyi düşünüyor. Orta alanda Gustavo'nun boşluğunu Ozan Tufan dolduracak. Sosa ve Mert Hakan'la ortasaha tamamlanacak. Kanatların birindePelkas, diğerinde yetişirse Valenciaoynayacak. Ekvadorlu oyuncunun hazır olmaması durumunda Ferdi Kadıoğlu11'e dahil olacak. Santrforda ise Samatta ve Ademi'nin yokluğunda Cisse tek seçenek olarak görülüyor.