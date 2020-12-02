Caner’e dönüş

Fenerbahçe 4-3 kaybettiği Beşiktaş derbisinin izlerini Denizli deplasmanında alacağı galibiyetle silmenin planlarını yapıyor. Teknik direktör Erol Bulut ve kurmayları, eksik oyuncuların yokluğunda ortaya çıkacak ana planı hazırladı...EROL Bulut, savunmada yapılacak iki değişiklikle mücadeleye çıkmayı planlıyor. Bulut, son dakika sakatlığı yaşanmazsa stoperde Serdar, sol bekte ise Caner'i görevlendirmeyi düşünüyor. Orta alanda Gustavo'nun boşluğunu Ozan Tufan dolduracak.Ekvadorlu oyuncunun hazır olmaması durumundaSantrforda ise Samatta ve Ademi'nin yokluğunda Cisse tek seçenek olarak görülüyor.