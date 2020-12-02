Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çok konuşulacak sözler! "Fenerbahçe'de Erol Bulut ve bazı futbolcular..."

Çok konuşulacak sözler! "'de ve bazı futbolcular..."

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan - derbisi konuşulmaya devam ediyor. Fotomaç Gazetesi yazarı Ozan Zeybek dev derbiyi değerlendirirken, sarı-lacivertli teknik adam ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 2.12.2020 09:57 Son Güncelleme: 2.12.2020 10:12 ABONE OL
Çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe'de Erol Bulut ve bazı futbolcular...

Dört dörtlük değil!

Ligin ilk maçı olsa;
', bu adamları nerden bulup almış' diye düşünürdüm. Hakaret sayarlar diye, 'mahalle takımı gibiydi' demiyorum.
Fenerbahçe adına; yanlış kurgulanan, yanlış başlayan ve yanlış biten bir maçtan ötesi değildi. Oyuncu tercihleri ve yapılan değişiklikler tamamiyle hatalıydı. Hamlelerin hepsi boşa gitti.


Çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe'de Erol Bulut ve bazı futbolcular...

Haftalardır, hatta yıllardır övdüğümüz Gökhan Gönül; madem tam hazır değil,niye onunla başlıyorsun? Yenilen gollerin hepsinde aciz durumda kaldı. Antreman temposu ve tecrübesine baktığımızda oynaması gereken Serdar Aziz neredeydi? Caner'i ben değil herkes soruyor zaten... Niye onunla başlamadın?

Çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe'de Erol Bulut ve bazı futbolcular...

Açıkça söylüyorum. Bence takım içinde hoca ile bazı oyuncular arasında kompleks yarışı var. Suyun altına odunu atmışlar, kazan kaynıyor. Sadece antreman yaptırıp,disiplin sağlamaya çalışmak ile bu işler olmaz. Oyuncunun saygısını,sevgisini kazanmak ayrı bir meziyet. İnandırıcı olabilmek, bilgi ve icraat gerektirir... Ortada sıkıntı olduğu aşikâr. Bize anlatırlarken,her dili konuşuyor demişlerdi. Önemli olan futbolun dilini konuşabilmek.

Çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe'de Erol Bulut ve bazı futbolcular...

Oyun aklı ve antrenman hafızası denen kavramlar var. Bunlarla uğraşıyor gibi görünüyorsunuz lakin sahada gördüğümüz ise kocaman bir 'sıfır'. Pres yapmayı, önde basmayı bilen bir takıma karşı hiç bir şey yapamayan; sanki sahanın içinde kaybolmuş Fenerli oyunculardan ziyade, teknik adama benim tepkim... Konyaspor maçından da ders alınmamış. Aynı hikâye...

Çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe'de Erol Bulut ve bazı futbolcular...

Aklıma gelmişken sorayım. Cisse niye oyundan çıktı? Kemal Ademi kimin transferi? Gece hayatı ile gündeme gelen Sosa'nın kulağını kim çekecek? Adam ne Trabzonspor'a ne de 'a karşı hiç oynamadı gibi... Senin kırk beş dakikanı çaldı.

Çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe'de Erol Bulut ve bazı futbolcular...

Asıl, sana bu seviyedeki oyunda lazımdı. Kandırıkçı... Gençlerbirliği maçında iki fiyakalı top attı diye tepene çıkacak sanki.
Sahada sergilenen kötü oyuna tepki verircesine savaşan Ozan Tufan'a, teknik ekip kenardan hiç katkı sağlayamadı,destek yaratamadı... Çocuğun isyanı boşa gitti. Mert Hakan kilidi açabilecek bir silahken peronda bekledi. Takıntıların sonucu 15 yıllık Kadıköy hikayesi de bitti.

Çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe'de Erol Bulut ve bazı futbolcular...

Dirençli,soğukkanlı ve inanmış bir izledik. Sağ bekte Rosier, orta sahada Josef de Souza ve ileride Aboubakar müthiş işler yaptı. Gününde olmayan,kötü oynayan kimse yoktu. Utku kaleye yakıştı. Rıdvan kariyerinin en iyi maçını çıkardı. Ve diğerleri... Herkes tek tek övgüyü hak etti. Bunlar varken,hakem hatalarına ve maçtan önce oluşturulan algıya hiç girmeyeceğim.

Çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe'de Erol Bulut ve bazı futbolcular...

Şimdi cümlenin öznesinden bahsetmek istiyorum. Sergen hocayı ilk kez böyle konsantre olmuş gördüm. Ve yine ilk kez maç sonu bu tarz sevincine şahit oldum. Planladığı her şeyi hem uyguladı hem uygulattı. Diğerleri hâlâ beş taş oynarken, o satranca geçtiğini bize de gösterdi.

Şahı, matı boş verelim de; Anadolu işi olsun.Kısa ve öz şöyle söyleyeyim; rakibini üttü...

Çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe'de Erol Bulut ve bazı futbolcular...

haftaya kazanır ve bu mağlubiyet unutulur diye düşünmeyin.
Üstelik çok çalışma ile düzelir diye de beklemeyin. Yanında en azından yüz gram karşılıklı sevgi yüz gram da iyi iletişim gerekli.

Çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe'de Erol Bulut ve bazı futbolcular...

Futbolda her takımın farklı doğrusu vardır. 'de oynayabilmek bir şeyleri gerektiriyorsa, Fenerbahçe'yi çalıştırabilmek çok şey gerektirir...

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Bu listede olanlara sokağa çıkma yasağı yok! Milyonları ilgilendiriyor işte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri...
Seyahat yasağı son dakika: Şehir dışına çıkmak yasak mı, Kısıtlama saatleri dışında şehirler arası seyahat yasağı var mı?
Son dakika haberi: Toplu ulaşımda yeni tedbirler! İşte 81 ilde geçerli olacak düzenlemenin detayları
Son dakika haber: 18 milyona yeni maaş zammı geliyor! Emekli, memur, engelli, yaşlı aylığı zamlı maaşları ne kadar olacak?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere müjdeli haber geldi! Sınavlar nasıl olacak? İşte beklenen açıklama...
SON DAKİKA HABERİ: Survivor 2021'de yarışacak olan isimler... MasterChef’ten Survivor’a bomba transfer!
Sihirli Annem'in Eda'sı Defne Joy Foster'ın yerini Tara Mcmillen dolduracak! Sihirli Annem'in yeni versiyonu için heyecan dorukta!
Son dakika haberi: Korona cenazeleri böyle yıkanıyor! Gassallar koronavirüs döneminde yaşadıklarını tek tek anlattı
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Aralık hasta ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 1 Aralık koronavirüs tablosu
SON DAKİKA HABERİ: Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İçişleri Bakanlığı genelgesine göre hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağında muaf meslekler hangileri?
ARKADAŞINA GÖNDER
Çok konuşulacak sözler! "Fenerbahçe'de Erol Bulut ve bazı futbolcular..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA