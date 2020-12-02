Çok konuşulacak sözler! "Fenerbahçe'de Erol Bulut ve bazı futbolcular..."

Şimdi cümlenin öznesinden bahsetmek istiyorum. Sergen hocayı ilk kez böyle konsantre olmuş gördüm. Ve yine ilk kez maç sonu bu tarz sevincine şahit oldum. Planladığı her şeyi hem uyguladı hem uygulattı. Diğerleri hâlâ beş taş oynarken, o satranca geçtiğini bize de gösterdi.

Şahı, matı boş verelim de; Anadolu işi olsun.Kısa ve öz şöyle söyleyeyim; rakibini üttü...