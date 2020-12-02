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: Keşke hat-trick yapmasaydım da kazansaydık

Şampiyonlar H Grubu 5. hafta maçında , sahasında Leipzig'e 4-3 yenilerek son hafta maçları öncesi 'ne veda etti. Karşılaşmada hat-trick yapan , maçtan sonra açıkmalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.12.2020 23:32 Son Güncelleme: 3.12.2020 00:05 ABONE OL
İrfan Can Kahveci: Keşke hat-trick yapmasaydım da kazansaydık

Şampiyonlar H Grubu 5. hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında Leipzig'e 4-3 yenilerek son hafta maçları öncesi Devler Ligi'ne veda etti.

Karşılaşmada hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, maçtan sonra açıkmalarda bulundu.

İrfan Can Kahveci, "İlk hat-trick'im Şampiyonlar Ligi'ne nasip oldu. Gerçekten çok zorlu bir gruptaydık. Kıran kırana bir mücadele verdik. Şampiyonlar Ligi'nde umutlarımızı sürdürmek istiyorduk. Keşke hat-trick yapmasaydım da kazansaydık ve umutlarımız devam etseydi" ifadelerini kullandı.

İrfan Can'dan tarihi performans!

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İrfan Can Kahveci: Keşke hat-trick yapmasaydım da kazansaydık
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