İrfan Can Kahveci: Keşke hat-trick yapmasaydım da kazansaydık

Şampiyonlar H Grubu 5. hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında Leipzig'e 4-3 yenilerek son hafta maçları öncesi Devler Ligi'ne veda etti.
Karşılaşmada hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, maçtan sonra açıkmalarda bulundu.
İrfan Can Kahveci, "İlk hat-trick'im Şampiyonlar Ligi'ne nasip oldu. Gerçekten çok zorlu bir gruptaydık. Kıran kırana bir mücadele verdik. Şampiyonlar Ligi'nde umutlarımızı sürdürmek istiyorduk. Keşke hat-trick yapmasaydım da kazansaydık ve umutlarımız devam etseydi" ifadelerini kullandı.İrfan Can'dan tarihi performans!