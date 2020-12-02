Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İşte Haaland için istenen bonservis bedeli

İşte Haaland için istenen bonservis bedeli

Alman ekibi Dortmund'da gösterdiği müthiş performansla Avrupa devlerini peşinden koşturan Haaland, başkan adaylarının vaadi oldu. Haaland'ın menajeri , 20 yaşındaki oyuncuya talip olan takımlardan adeta servet istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.12.2020 21:34 ABONE OL
İşte Haaland için istenen bonservis bedeli

Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland, dev kulüplerin transfer listesinde.

Yeniden başkanlık seçimine giden Barcelona'da da adaylar, Norveçli yıldızı İspanya'ya getirme yarışına girdi.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıktığından beri gösterdiği performansla adından oldukça söz ettiren Haaland, Barcelona başkan adaylarını şimdiden harekete geçirdi.

ÇILGIN RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Genç oyuncunun menajerliğini üstlenen Mino Raiola, Haaland için gelen telefonlara tek bir cevap veriyor.

Ünlü menajer, Norveçli forvet için Dortmund'a 70 milyon euro, kendisine 20 milyon euro menajerlik ücreti ve Haaland'ın ailesine 10 milyon euro ödenmesi gerektiği cevabını veriyor.

Barcelona başkan adayları arasında yer alan Joan Laporta'nın Raiola ile olan yakınlığı biliniyor. Bu durum Laporta'yı diğerlerinden bir adım öne götürüyor. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli gelişme! İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararları
SON DAKİKA HABERİ - MasterChef’ten Survivor’a flaş transferi! Acun Ilıcalı bombayı patlattı!
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI SON DAKİKA | Şu anda şehirler arası seyahat yasağı var mı?
Son Dakika Haber | Hafta sonu yasak hangi gün, ne zaman? Sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında İçişleri genelgesinde flaş detay!
Son dakika haberi: Toplu ulaşımla ilgili 81 ilde yeni tedbir! İçişleri Bakanlığı genelgesi sokağa çıkma yasağı...
Son dakika haber: 18 milyona yeni maaş zammı geliyor! Emekli, memur, engelli, yaşlı aylığı zamlı maaşları ne kadar olacak?
Sihirli Annem'in Eda'sı Defne Joy Foster'ın yerini Tara Mcmillen dolduracak! Sihirli Annem'in yeni versiyonu için heyecan dorukta!
Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberi! 2021 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Gözler o toplantıda
Son dakika haberi... PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi!
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ- 2 Aralık 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Haaland için istenen bonservis bedeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA