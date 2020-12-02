İşte Haaland için istenen bonservis bedeli

Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland, dev kulüplerin transfer listesinde.

Yeniden başkanlık seçimine giden Barcelona'da da adaylar, Norveçli yıldızı İspanya'ya getirme yarışına girdi.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıktığından beri gösterdiği performansla adından oldukça söz ettiren Haaland, Barcelona başkan adaylarını şimdiden harekete geçirdi.

ÇILGIN RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Genç oyuncunun menajerliğini üstlenen Mino Raiola, Haaland için gelen telefonlara tek bir cevap veriyor.

Ünlü menajer, Norveçli forvet için Dortmund'a 70 milyon euro, kendisine 20 milyon euro menajerlik ücreti ve Haaland'ın ailesine 10 milyon euro ödenmesi gerektiği cevabını veriyor.

Barcelona başkan adayları arasında yer alan Joan Laporta'nın Raiola ile olan yakınlığı biliniyor. Bu durum Laporta'yı diğerlerinden bir adım öne götürüyor. (Fotomaç)