Julian Nagelsmann: Hayalim Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak

BIR gün Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istiyorum. Ama şu an için odaklandığım şey ve en büyük amacım Başakşehir karşılaşmasını kazanmakBİZ çok genç, öğrenme arzusu olan, her gün daha iyi olmak isteyen başarıya aç bir takımız. Futbolda neyin, nasıl olacağını önceden bilemezsinizSÖRLOTH bizim takıma yeni katıldı. Adaptasyon sürecinin olması, bulunduğu yere ve oyun stiline alışması için zamana ihtiyaç duymasını normal karşılıyorumDünya futbolunun gözü onun üzerinde…2019'da imza attığı Alman ekibi RB Leipzig'le yaptıkları gelecek adına büyük başarıların da habercisi gibi.Almanya'daki ilk karşılaşmada temsilcimizi 2-0 yenen Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi hayaline ulaşmaya çalıştığını, bunun için de her maçı kazanmak istediklerini söyledi. İşte sorularımız ve genç hocanın yanıtları:Yaşımı çok fazla düşünmüyorum. Medya, bu konuyu birçok sefer gündeme taşıdı ama bu benim için önemli değil. Bunun sebebi de antrenörlüğe çok genç yaşta başlamış olmam. Bu sebeple de Bundesliga'ya gittiğimdeAyrıca daha fazla yetki almak için hiç rol yapmadım. Zaten böyle davranırsanız oyuncularınız bunu er ya da geç anlar.Ottmar Hitzfeld benim için bir rol model. Olağanüstü bir kariyeri var. Her zaman özel takımlar yaratmasına, onları çok dikkatli yönetmesine ve çok büyük egolara sahip oyuncuları bir takıma dönüştürmesine hayranım.Biz çok genç, öğrenme arzusu fazla olan, her gün daha iyi olmak isteyen, başarıya aç bir takımız. Sahada oyuncularımın çok çalıştığını görmek büyük bir keyif. Bütün bunların ışığında bu seneKupaya uzanan yol geçen seneki kadar hatta ondan daha zorlu.Her şey normal seyrinde ilerlerse, geçen sene olduğu gibi bu sene de şampiyonluğu elde edebilirler. Ama futbolda neyin, nasıl olacağını asla bilemezsiniz.Hayalim bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak.Dolayısıyla da şu an en büyük amacım Başakşehir maçını galip bitirmek.Dürüst olmam gerekirse bu sorulara şimdiden yanıtvermek oldukça zor.Almanyatabii ki heyecan verici genç oyunculara sahip,potansiyeli çok yüksek bir takım. Ama gelişimlerinisürdürecek takımlar da var. Çünküşampiyonanın başlamasına çok zaman var.O sebepleEURO 2021'de nasıl performansgöstereceklerini izlemekilginç olacak. Ama Türkiye'ninolduğu grup dahayli zorlu.ilekarşılaşacaklar.Önce bu gruptançıkmayaodaklanmalılar.23 Temmuz 1987 doğumlu… 19 yaşında Augsburg'un potansiyel bir oyuncusu olarak görülürken, yaşadığı ağır diz sakatlığıyla sahalardan kopmak zorunda kaldı. Üniversitede işletme okuduktan sonra, Spor Bilimleri'ne geçti. 2008'de eski takımı Augsburg'a döndü ve kısa bir süre Thomas Tuchel ile çalıştı. 2008-2010 yılları arasında 1860 Münih altyapısında çalıştıktan sonra, 2010-11'de Hoffenheim'a geçip, U-19 takımının hocalığını yaptı. 2012-13 sezonunda A takımın yardımcı hocalığı görevini üstlendi. Yardımcı teknik direktörlük zamanında Tim Wiese, ona "Mini Mourinho" lakabını taktı. 2014'te Hoffenheim U-19 takımı ile Almanya şampiyonu olurken, bu ligde şampiyonluk yaşayan en genç hoca unvanını aldı (26 yaşında). Hoffenheim'la anlaşma imzaladığı 11 Şubat 2016'da (28 yaşında) "Bundesliga'nın en genç teknik direktörü" olarak kayıtlara geçen Nagelsmann, 2019'dan bu yana Leipzig'in başında. Alman ekibi, tarihinde ilk kez onunla Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı ve başarılı teknik adam en genç yarı finalist gören hoca olarak turnuva tarihine geçti.Marcelo Saracchi, genç ve yetenekli biroyuncu. Ama burada onun da oynadığıpozisyondaki çok kaliteli oyuncuların olmasınedeniyle fazla süre alma şansı olmamıştı.Dürüst olmak gerekirse, yoğuntakvim nedeniyle Saracchi'nin performansınıntüm detaylarını istediğimölçüde takip edebildiğimisöyleyemem.Doğruyu söylemek gerekirse, Türk oyuncuları değerlendirebilmekiçin çok uzaktayım. Onların idmanperformanslarını izleyemiyorum. Ama tabii ki Bundesliga'daçok sayıda iyi Türk oyuncu var.Oyunun ritmini kontroletmeyi çok iyi bilen, kritik asistler yapabilen vegoller atabilen çok yetenekli bir oyuncu.Saracchi için verdiğim cevabı burada da vermekdurumundayım.Öyle kikendi takımımın maçlarının tamamını izleyebildiğimiçin çok mutluyum (gülüyor).Bir takıma yeni katılmış oyuncu içinadaptasyon sürecinin olması, bulunduğuyere ve oyun stiline alışmasıiçin zamana ihtiyaç duyması çoknormal. Daha önce bu süreci DaniOlmo gibi oyuncularda da yaşamıştık.Şimdi ise takımımıza büyük katkısağlıyor. Alex (Sörloth) konusundada oldukça iyimserim.