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: Hayalim Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak

Almanların ‘Küçük Dahi” dediği Leipzig’in 33 yaşındaki , bugün ile oynayacakları Devler Ligi maçı öncesi SABAH SPOR’un sorularını yanıtladı.

YASEMİN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 2.12.2020 ABONE OL
Julian Nagelsmann: Hayalim Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak
BIR gün Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istiyorum. Ama şu an için odaklandığım şey ve en büyük amacım Başakşehir karşılaşmasını kazanmak

BİZ çok genç, öğrenme arzusu olan, her gün daha iyi olmak isteyen başarıya aç bir takımız. Futbolda neyin, nasıl olacağını önceden bilemezsiniz

SÖRLOTH bizim takıma yeni katıldı. Adaptasyon sürecinin olması, bulunduğu yere ve oyun stiline alışması için zamana ihtiyaç duymasını normal karşılıyorum

Dünya futbolunun gözü onun üzerinde… 33 yaşına rağmen, ortaya koyduğu performansla kurt hocalara kök söktürüyor. 2019'da imza attığı Alman ekibi RB Leipzig'le yaptıkları gelecek adına büyük başarıların da habercisi gibi. Şampiyonlar Ligi'nde bugün Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, SABAH Spor'un sorularını yanıtladı. Almanya'daki ilk karşılaşmada temsilcimizi 2-0 yenen Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi hayaline ulaşmaya çalıştığını, bunun için de her maçı kazanmak istediklerini söyledi. İşte sorularımız ve genç hocanın yanıtları:
28 yaşında Hoffenheim'a imza atarken, Bundesliga'nın da en genç teknik direktörü unvanına sahip oldunuz. Bu kadar genç yaşta Bundesliga'da takım çalıştırmak nasıl bir durum? Bunu nasıl başardınız?
Yaşımı çok fazla düşünmüyorum. Medya, bu konuyu birçok sefer gündeme taşıdı ama bu benim için önemli değil. Bunun sebebi de antrenörlüğe çok genç yaşta başlamış olmam. Bu sebeple de Bundesliga'ya gittiğimde yaşımın çok genç olduğunu hiç hissetmedim. Ayrıca daha fazla yetki almak için hiç rol yapmadım. Zaten böyle davranırsanız oyuncularınız bunu er ya da geç anlar.
Rol modeliniz kim oldu?
Ottmar Hitzfeld benim için bir rol model. Olağanüstü bir kariyeri var. Her zaman özel takımlar yaratmasına, onları çok dikkatli yönetmesine ve çok büyük egolara sahip oyuncuları bir takıma dönüştürmesine hayranım.
RB Leipzig ile çok iyi bir başlangıç yaptınız. Takımınızı hem Bundesliga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar başarılı yapan şey nedir? Sizce Leipzig'in Bundesliga şampiyonu olabilme şansı ne?
Biz çok genç, öğrenme arzusu fazla olan, her gün daha iyi olmak isteyen, başarıya aç bir takımız. Sahada oyuncularımın çok çalıştığını görmek büyük bir keyif. Bütün bunların ışığında bu sene Bundesliga şampiyonu olabilir miyiz? Kupaya uzanan yol geçen seneki kadar hatta ondan daha zorlu. Bayern Münih her zaman olduğu gibi bu sene de tabii ki favori. Her şey normal seyrinde ilerlerse, geçen sene olduğu gibi bu sene de şampiyonluğu elde edebilirler. Ama futbolda neyin, nasıl olacağını asla bilemezsiniz.
Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'ne yükselen en genç teknik adam sizsiniz. Kariyerinizdeki en büyük hedefiniz nedir?
Hayalim bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Ama şu an odaklandığım şey takımım ve mutlaka günde bir maç yaptığımız bu zorlu süreçte kazanmak. Dolayısıyla da şu an en büyük amacım Başakşehir maçını galip bitirmek.

TÜRKİYE'NİN GRUBU OLDUKÇA ZOR

Almanya son Avrupa şampiyonluğunu 1996'da yaşadı. 25 yıl sonra yine mutlu son olur mu? Türkiye EURO 2021'de sürpriz yapabilir mi? Kimleri şanslı görüyorsunuz?
Dürüst olmam gerekirse bu sorulara şimdiden yanıt vermek oldukça zor. Almanya'nın yer aldığı grup hayli zorlu. Portekiz, Fransa ve iki RB Leipzig oyuncumuzun da bulunduğu Macaristan ile karşılaşacak. Almanya tabii ki heyecan verici genç oyunculara sahip, potansiyeli çok yüksek bir takım. Ama gelişimlerini sürdürecek takımlar da var. Çünkü şampiyonanın başlamasına çok zaman var. Türk takımlarına karşı oynamak her zaman zordur. Çünkü büyük bir coşku ve tutku ile oynuyorlar. O sebeple EURO 2021'de nasıl performans göstereceklerini izlemek ilginç olacak. Ama Türkiye'nin olduğu grup da hayli zorlu. İtalya, İsviçre ve Galler ile karşılaşacaklar. Önce bu gruptan çıkmaya odaklanmalılar.

MİNİ MOURİNHO'YA KISA BİR BAKIŞ

23 Temmuz 1987 doğumlu… 19 yaşında Augsburg'un potansiyel bir oyuncusu olarak görülürken, yaşadığı ağır diz sakatlığıyla sahalardan kopmak zorunda kaldı. Üniversitede işletme okuduktan sonra, Spor Bilimleri'ne geçti. 2008'de eski takımı Augsburg'a döndü ve kısa bir süre Thomas Tuchel ile çalıştı. 2008-2010 yılları arasında 1860 Münih altyapısında çalıştıktan sonra, 2010-11'de Hoffenheim'a geçip, U-19 takımının hocalığını yaptı. 2012-13 sezonunda A takımın yardımcı hocalığı görevini üstlendi. Yardımcı teknik direktörlük zamanında Tim Wiese, ona "Mini Mourinho" lakabını taktı. 2014'te Hoffenheim U-19 takımı ile Almanya şampiyonu olurken, bu ligde şampiyonluk yaşayan en genç hoca unvanını aldı (26 yaşında). Hoffenheim'la anlaşma imzaladığı 11 Şubat 2016'da (28 yaşında) "Bundesliga'nın en genç teknik direktörü" olarak kayıtlara geçen Nagelsmann, 2019'dan bu yana Leipzig'in başında. Alman ekibi, tarihinde ilk kez onunla Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı ve başarılı teknik adam en genç yarı finalist gören hoca olarak turnuva tarihine geçti.

SARACCHİ'Yİ ÇOK TAKİP EDEMEDİM

G.Saray, sezon başında oyuncunuz Saracchi'yi kiraladı. Performansını takip ediyor musunuz?
Marcelo Saracchi, genç ve yetenekli bir oyuncu. Ama burada onun da oynadığı pozisyondaki çok kaliteli oyuncuların olması nedeniyle fazla süre alma şansı olmamıştı. G.Saray'da sahada olması ve süre alması potansiyelinin tamamına erişmesi için önemli. Dürüst olmak gerekirse, yoğun takvim nedeniyle Saracchi'nin performansının tüm detaylarını istediğim ölçüde takip edebildiğimi söyleyemem.

OZAN KABAK'I BİLİYOR KEREM'İ İYİ TANIYORUM

Bundesliga'da çok sayıda Türk forma giyiyor. Bu oyuncular arasında favoriniz var mı?
Doğruyu söylemek gerekirse, Türk oyuncuları değerlendirebilmek için çok uzaktayım. Onların idman performanslarını izleyemiyorum. Ama tabii ki Bundesliga'da çok sayıda iyi Türk oyuncu var. Ozan Kabak, Schalke için önemli bir oyuncu. Benim de yakından tanıdığım Türk kökenli Kerem Demirbay var. Kendisi Almanya Milli Takımı'nı seçti. Kerem ile Hoffenheim'da birlikte çalıştık. Oyunun ritmini kontrol etmeyi çok iyi bilen, kritik asistler yapabilen ve goller atabilen çok yetenekli bir oyuncu.
Türkiye Ligi'ni takip etme şansınız oluyor mu? Beğendiğiniz bir oyuncu var mı?
Saracchi için verdiğim cevabı burada da vermek durumundayım. Maalesef bir gün 24 saat. Günlerimi inanılmaz yoğun geçiriyorum. Bu sebeple de var olan çokça futbol içeriğini takip edebilme şansım olmuyor. Öyle ki kendi takımımın maçlarının tamamını izleyebildiğim için çok mutluyum (gülüyor).

SÖRLOTH'UN İHTİYACI ZAMAN

Trabzon'da gol kralı olan Sörloth'un performansından memnun musunuz?
Bir takıma yeni katılmış oyuncu için adaptasyon sürecinin olması, bulunduğu yere ve oyun stiline alışması için zamana ihtiyaç duyması çok normal. Daha önce bu süreci Dani Olmo gibi oyuncularda da yaşamıştık. Şimdi ise takımımıza büyük katkı sağlıyor. Alex (Sörloth) konusunda da oldukça iyimserim. Hedeflerimize ulaşmamız konusunda bize yardımcı olacağını biliyorum. Ama tabii ki bu zaman alacaktır.

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Julian Nagelsmann: Hayalim Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak
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