Julian Nagelsmann: Hayalim Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak

BIR gün Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istiyorum. Ama şu an için odaklandığım şey ve en büyük amacım Başakşehir karşılaşmasını kazanmak
BİZ çok genç, öğrenme arzusu olan, her gün daha iyi olmak isteyen başarıya aç bir takımız. Futbolda neyin, nasıl olacağını önceden bilemezsiniz
SÖRLOTH bizim takıma yeni katıldı. Adaptasyon sürecinin olması, bulunduğu yere ve oyun stiline alışması için zamana ihtiyaç duymasını normal karşılıyorum
Dünya futbolunun gözü onun üzerinde… 33 yaşına rağmen, ortaya koyduğu performanslakurt hocalara kök söktürüyor. 2019'da imza attığı Alman ekibi RB Leipzig'le yaptıkları gelecek adına büyük başarıların da habercisi gibi. ŞampiyonlarLigi'nde bugün Medipol Başakşehir ilekarşılaşacak olan Leipzig'in teknik direktörüJulian Nagelsmann, SABAH Spor'un sorularınıyanıtladı. Almanya'daki ilk karşılaşmada temsilcimizi 2-0 yenen Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi hayaline ulaşmaya çalıştığını, bunun için de her maçı kazanmak istediklerini söyledi. İşte sorularımız ve genç hocanın yanıtları: 28 yaşında Hoffenheim'aimza atarken, Bundesliga'nında en genç teknik direktörüunvanına sahip oldunuz.Bu kadar genç yaşta Bundesliga'datakım çalıştırmak nasıl bir durum?Bunu nasıl başardınız?
Yaşımı çok fazla düşünmüyorum. Medya, bu konuyu birçok sefer gündeme taşıdı ama bu benim için önemli değil. Bunun sebebi de antrenörlüğe çok genç yaşta başlamış olmam. Bu sebeple de Bundesliga'ya gittiğimde yaşımınçok genç olduğunu hiç hissetmedim. Ayrıca daha fazla yetki almak için hiç rol yapmadım. Zaten böyle davranırsanız oyuncularınız bunu er ya da geç anlar. Rol modeliniz kim oldu?
Ottmar Hitzfeld benim için bir rol model. Olağanüstü bir kariyeri var. Her zaman özel takımlar yaratmasına, onları çok dikkatli yönetmesine ve çok büyük egolara sahip oyuncuları bir takıma dönüştürmesine hayranım. RB Leipzig ile çok iyi bir başlangıçyaptınız. Takımınızı hem Bundesliga'dahem de Şampiyonlar Ligi'nde bu kadarbaşarılı yapan şey nedir? Sizce Leipzig'inBundesliga şampiyonu olabilme şansı ne?
Biz çok genç, öğrenme arzusu fazla olan, her gün daha iyi olmak isteyen, başarıya aç bir takımız. Sahada oyuncularımın çok çalıştığını görmek büyük bir keyif. Bütün bunların ışığında bu sene Bundesliga şampiyonu olabilirmiyiz? Kupaya uzanan yol geçen seneki kadar hatta ondan daha zorlu. Bayern Münih her zamanolduğu gibi bu sene de tabii ki favori. Her şey normal seyrinde ilerlerse, geçen sene olduğu gibi bu sene de şampiyonluğu elde edebilirler. Ama futbolda neyin, nasıl olacağını asla bilemezsiniz. Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'ne yükselenen genç teknik adam sizsiniz. Kariyerinizdekien büyük hedefiniz nedir?
Hayalim bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Ama şu an odaklandığım şeytakımım ve mutlaka günde bir maç yaptığımızbu zorlu süreçte kazanmak. Dolayısıyla da şu an en büyük amacım Başakşehir maçını galip bitirmek.
TÜRKİYE'NİN GRUBU OLDUKÇA ZOR
Almanya son Avrupa şampiyonluğunu 1996'da yaşadı.25 yıl sonra yine mutlu son olur mu? Türkiye EURO2021'de sürpriz yapabilir mi? Kimleri şanslı görüyorsunuz?
Dürüst olmam gerekirse bu sorulara şimdiden yanıtvermek oldukça zor. Almanya'nın yer aldığı grup haylizorlu. Portekiz, Fransa ve iki RB Leipzig oyuncumuzunda bulunduğu Macaristan ile karşılaşacak. Almanyatabii ki heyecan verici genç oyunculara sahip,potansiyeli çok yüksek bir takım. Ama gelişimlerinisürdürecek takımlar da var. Çünküşampiyonanın başlamasına çok zaman var.Türk takımlarına karşı oynamak herzaman zordur. Çünkü büyük bir coşkuve tutku ile oynuyorlar. O sebepleEURO 2021'de nasıl performansgöstereceklerini izlemekilginç olacak. Ama Türkiye'ninolduğu grup dahayli zorlu. İtalya, İsviçreve Galler ilekarşılaşacaklar.Önce bu gruptançıkmayaodaklanmalılar.
MİNİ MOURİNHO'YA KISA BİR BAKIŞ
23 Temmuz 1987 doğumlu… 19 yaşında Augsburg'un potansiyel bir oyuncusu olarak görülürken, yaşadığı ağır diz sakatlığıyla sahalardan kopmak zorunda kaldı. Üniversitede işletme okuduktan sonra, Spor Bilimleri'ne geçti. 2008'de eski takımı Augsburg'a döndü ve kısa bir süre Thomas Tuchel ile çalıştı. 2008-2010 yılları arasında 1860 Münih altyapısında çalıştıktan sonra, 2010-11'de Hoffenheim'a geçip, U-19 takımının hocalığını yaptı. 2012-13 sezonunda A takımın yardımcı hocalığı görevini üstlendi. Yardımcı teknik direktörlük zamanında Tim Wiese, ona "Mini Mourinho" lakabını taktı. 2014'te Hoffenheim U-19 takımı ile Almanya şampiyonu olurken, bu ligde şampiyonluk yaşayan en genç hoca unvanını aldı (26 yaşında). Hoffenheim'la anlaşma imzaladığı 11 Şubat 2016'da (28 yaşında) "Bundesliga'nın en genç teknik direktörü" olarak kayıtlara geçen Nagelsmann, 2019'dan bu yana Leipzig'in başında. Alman ekibi, tarihinde ilk kez onunla Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı ve başarılı teknik adam en genç yarı finalist gören hoca olarak turnuva tarihine geçti.
SARACCHİ'Yİ ÇOK TAKİP EDEMEDİM
G.Saray, sezon başındaoyuncunuz Saracchi'yi kiraladı.Performansını takip ediyor musunuz?
Marcelo Saracchi, genç ve yetenekli biroyuncu. Ama burada onun da oynadığıpozisyondaki çok kaliteli oyuncuların olmasınedeniyle fazla süre alma şansı olmamıştı.G.Saray'da sahada olması ve süre almasıpotansiyelinin tamamına erişmesi içinönemli. Dürüst olmak gerekirse, yoğuntakvim nedeniyle Saracchi'nin performansınıntüm detaylarını istediğimölçüde takip edebildiğimisöyleyemem.
OZAN KABAK'I BİLİYOR KEREM'İ İYİ TANIYORUM
Bundesliga'da çok sayıda Türk forma giyiyor.Bu oyuncular arasında favoriniz var mı?
Doğruyu söylemek gerekirse, Türk oyuncuları değerlendirebilmekiçin çok uzaktayım. Onların idmanperformanslarını izleyemiyorum. Ama tabii ki Bundesliga'daçok sayıda iyi Türk oyuncu var. OzanKabak, Schalke için önemli bir oyuncu. Benimde yakından tanıdığım Türk kökenliKerem Demirbay var. Kendisi AlmanyaMilli Takımı'nı seçti. Kerem ile Hoffenheim'dabirlikte çalıştık. Oyunun ritmini kontroletmeyi çok iyi bilen, kritik asistler yapabilen vegoller atabilen çok yetenekli bir oyuncu. Türkiye Ligi'ni takip etme şansınız oluyormu? Beğendiğiniz bir oyuncu var mı?
Saracchi için verdiğim cevabı burada da vermekdurumundayım. Maalesef bir gün 24 saat. Günlerimiinanılmaz yoğun geçiriyorum. Bu sebeplede var olan çokça futbol içeriğini takipedebilme şansım olmuyor. Öyle kikendi takımımın maçlarının tamamını izleyebildiğimiçin çok mutluyum (gülüyor).
SÖRLOTH'UN İHTİYACI ZAMAN
Trabzon'dagol kralı olanSörloth'un performansındanmemnunmusunuz?
Bir takıma yeni katılmış oyuncu içinadaptasyon sürecinin olması, bulunduğuyere ve oyun stiline alışmasıiçin zamana ihtiyaç duyması çoknormal. Daha önce bu süreci DaniOlmo gibi oyuncularda da yaşamıştık.Şimdi ise takımımıza büyük katkısağlıyor. Alex (Sörloth) konusundada oldukça iyimserim. Hedeflerimizeulaşmamız konusunda bize yardımcıolacağını biliyorum. Ama tabii kibu zaman alacaktır.