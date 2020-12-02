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: Bize yakışanı yapacağız!

: “Rakibin hücum hattı çok iyi ama ben oyuncularıma güveniyorum. Kendimize ve ülkemize yakışan şekilde sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

Giriş Tarihi: 2.12.2020 ABONE OL
Okan Buruk: Bize yakışanı yapacağız!
Şampiyonlar Ligi'nde 5. sınavına bugün Leipzig karşısında çıkacak olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, galibiyet için sahada olacaklarını söyledi. Leipzig'in de kendileri gibi zorlu bir fikstürden geçtiğini belirten şampiyon apoletli çalıştırıcı, şunları söyledi: "Dört maçlık süreçte en net gördüğümüz şeylerden biri, rakiplerimize yaklaşabilmemiz ve onlara yakın oynayabilmemiz. Leipzig, Bundesliga'da gayet iyi durumda. İki takım da yoğun fikstür içinde. İki takım da rotasyon yaparak oynuyor. Leipzig'in çok geniş bir kadrosu var. Hücum hattı çok iyi. Rakibin oyununa bakmadan kendi oyunumuza odaklanacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Kendimize ve ülkemize yakışan şekilde sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

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Okan Buruk: Bize yakışanı yapacağız!
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