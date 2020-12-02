Okan Buruk: Bize yakışanı yapacağız!

Şampiyonlar Ligi'nde 5. sınavına bugün Leipzig karşısında çıkacak olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, galibiyet için sahada olacaklarını söyledi. Leipzig'in de kendileri gibi zorlu bir fikstürden geçtiğini belirten şampiyon apoletli çalıştırıcı, şunları söyledi:Leipzig, Bundesliga'da gayet iyi durumda. İki takım da yoğun fikstür içinde. İki takım da rotasyon yaparak oynuyor. Leipzig'in çok geniş bir kadrosu var. Hücum hattı çok iyi.Oyuncularıma güveniyorum. Kendimize ve ülkemize yakışan şekilde sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız."