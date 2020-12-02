Okan Buruk: Bize yakışanı yapacağız!

Okan Buruk: “Rakibin hücum hattı çok iyi ama ben oyuncularıma güveniyorum. Kendimize ve ülkemize yakışan şekilde sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”
Giriş Tarihi: 2.12.2020ABONE OL
Şampiyonlar Ligi'nde 5. sınavına bugün Leipzig karşısında çıkacak olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, galibiyet için sahada olacaklarını söyledi. Leipzig'in de kendileri gibi zorlu bir fikstürden geçtiğini belirten şampiyon apoletli çalıştırıcı, şunları söyledi: "Dört maçlıksüreçte en net gördüğümüzşeylerden biri, rakiplerimizeyaklaşabilmemiz veonlara yakın oynayabilmemiz. Leipzig, Bundesliga'da gayet iyi durumda. İki takım da yoğun fikstür içinde. İki takım da rotasyon yaparak oynuyor. Leipzig'in çok geniş bir kadrosu var. Hücum hattı çok iyi. Rakibin oyununabakmadan kendi oyunumuzaodaklanacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Kendimize ve ülkemize yakışan şekilde sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız."