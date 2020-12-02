Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

TFF'den yapılan bilgilendirmede, Özdemir'in tedavi altında olduğu ve sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı bulunmadığı ifade edildi. Öte yandan TFF Başkanı'nın karantina sürecinin başladığı da belirtildi.



Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımız Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz."