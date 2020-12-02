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Son dakika: Başkanı 'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... , Başkanı 'in koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklama şöyle: "TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz"

Giriş Tarihi: 2.12.2020 17:50 Son Güncelleme: 2.12.2020 18:05 ABONE OL
Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

TFF'den yapılan bilgilendirmede, Özdemir'in tedavi altında olduğu ve sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı bulunmadığı ifade edildi. Öte yandan TFF Başkanı'nın karantina sürecinin başladığı da belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımız Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz."

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Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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