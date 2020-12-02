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çalışmalarına başladı

takımı 2020-2021 sezonu için çalışmalarına başladı.Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen yeşil-beyazlılarda yeni teknik heyet ve yeni transfer edilen futbolcular Cevizdere Tesisleri'nde çalışmalarına başladı.

Giriş Tarihi: 2.12.2020 18:01 ABONE OL
Ünye 1957 Spor çalışmalarına başladı

Çeyrek asır boyunca profesyonel liglerde mücadele eden ancak 7 sezon önce amatör lige düşen Türk futbolunun köklü kulübü Ünyespor'da tekrar profesyonel lige çıkarak eski günlerine dönmenin hayali kuruluyor.Bu hedef ile hazırlandığı yeni sezon öncesinde çalışmalarına başlayan yeşil-beyazlı ekipte göreve gelen yeni Başkan Mehmet Ali Durak taraftarlardan naftalin kokulu formaları sandıklardan çıkarmalarını istedi.

Bu sezon bölgesel amatör ligde mücadele edecek olan Ünye 1957 Spor'da İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve İl Hıfzısıhha Kurulu kararlarına göre pandemi tedbirleri çerçevesinde çalışmalara başladıklarını belirten Ünye 1957 Spor Kulübü Basın Sözcüsü Yiğit Küçükoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

HEM SAHADA HEM MASADA GÜÇLÜ BİR TAKIM KURDUK!

Yönetim olarak kısa zamanda çok iş başararak, gerek sahada gerekse masada yolumuzu çizip hızla uygulamaya geçtik. Bu süreçte başta kulüp başkanımız Mehmet Ali Durak olmak üzere yönetim kurulumuzdaki her bir arkadaşımız üstüne düşen görevi fazlasıyla yaparak, bugün Ünyespor'umuzu daha lig başlamadan olası rakiplerine karşı gücünü hissettirmeye başladı. Çünkü biz hem sahada hem yönetimde güçlü bir organizasyon kurmak istedik, çok şükürde kurduk. Bu gücü daim kılmak amacıyla pandemi şartlarında dahi var gücümüzle lige hazırlanıyoruz. Yetkili makamlarca yapılacak olan açıklama ardından müsabakaların başlamasıyla özlenen başarıların gelişi tek gurur kaynağımız olacak. Biz yönetim olarak bir araya gelirken tek bir hedefimiz vardı o da "BAŞARMAK". Bütün bir Ünye'nin yanımızda olduğunu biliyorum ve hep beraber çıktığımız bu yolda hep beraber başaracağız. Allah utandırmasın" dedi.

YAVUZ; "BAŞARI KAÇINILMAZ OLACAK!

Uzun bir süredir futboldan uzak kalan sporcularını hem mental anlamda hem de fiziksel olarak futbola döndürmek için teknik ekipteki arkadaşları ile birlikte çok dikkatli bir çalışma içinde olduklarını belirten Ünye 1957 Spor'un yeni teknik direktörü Aydın Yavuz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Bu sezon BAL liginin oynatılıp oynatılmayacağı ile ilgili TFF'nin açıklamasını bekliyoruz. Ancak biz lig oynanacakmış gibi Covid-19 tedbirleri çerçevesinde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kaliteli oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Ligin başlama durumuna göre aramıza katılacak oyuncular da olacak. Ancak şu an yaptığımız çalışmalarımızda oyuncularımızın konsantrasyonu ve istekli olmaları bizleri memnun ediyor. Tek amacımız Ünye futbolunu tekrar hak ettiği yere taşımak. Çok genç ve istekli bir başkanımız ve yönetim kurulumuz var.Kendilerine destekleri için teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız neticesinde inşallah başarı kaçınılmaz olacak" dedi.

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Ünye 1957 Spor çalışmalarına başladı
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