Ahmet Nur Çebi: Dorukhan'la yüzde 90 anlaştık

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları;

"Dorukhan (Toköz) ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bana göre yüzde 90 anlaştık. İmza atıldığı zaman söyleyebiliriz. Pozitif mesajlar alıp veriyoruz. Ben kendisiyle konuştum. 'İmzayı at, yıllarca kal dedim. 'Ben de öyle istiyorum başkanım' dedi. Bu sözlere itibar etmek zorundayım."

"Futbolcularımızın hepsi Beşiktaş'ı çok seviyor; hiçbirisi gitmek istemiyor. Adem Ljajic ile 3 kez konuştum. İlkinde 'Covid beni yordu' dedi. İkincisinde 'Şans bulamıyorum' dedi. Üçüncüsünde 'Mucizeler yaratacağım' dedi. Daha dördüncüyü konuşmadım. Onu da kazanmak istiyoruz. İhtiyacımız var ona. Önemli futbolcularımızdan biri. Onu kazanabilirsek Beşiktaş faydalanacak. Amacımız onu tekrar kazanmak. Hocamızın da arzusu bu."

"Elimizde 2-3 yıl devam eden ağır kontratlar var. Bizden önceki transfer bütçeleriyle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Yönetimlerin sonraki dönemleri de düşünerek hareket etmeleri gerekir"

"Yöneticilerin katkıları, kampanyalar sayesinde nefes almaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ta para konusu benim özelimdir. Gelir ve giderin eşitlenmesi lazım. Hep beraber bu yükün altından kalkılabilir. Düzeni yönetilebilir hale getirmek zorundayız."

"Takımlarla birlik olmalıyız. En çok canı yanan biz olduk. Trabzonspor sattığı futbolculardan iyi gelir sağladı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri oldu. Bizim için durum kötüydü. Gelirlerimiz bankalara temlikliydi. Pandemiden dolayı gelirlerimiz düştü. Beşiktaş sevdalılarının bağışları bizi ayakta tuttu. Yeniden yapılandırmayla ilgili sözleşme imzalamadık. Düzeltmemiz gereken şartlar var. Birkaç sürebilecek bir sıkıntılı süreçteyiz. Yılda 900 milyon TL ödeme yapmamız gerekiyor, yarısını toplayamıyoruz.Temiz kağıdı 3 ayda bir, 6 ayda bir karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 500 milyon Lira'dan fazlasını yöneticilerle, kampanyalarla, kişisel çabalarla futbolcuların maaşlarını ödemeye çalıştık. Sürdürülebilir bir şey değil. Bankalardan rica ettik."

"Galibiyetler doğal bir sürecin sonucu oldu. Takımda yeni transferler vardı. Trabzonspor galibiyeti, Şampiyonlar Ligi ön elemeleri gibi hızlı gelişmeler oldu. Takımın yapabileceklerini gördüğüm için Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kazanabileceğimizi söyledim. Rehavete kapılmamalıyız. Ekim ayında yönetime geldiğimizde ödememiz gereken 120-130 milyon ödememiz vardı. Kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik. Futbolcularımızda bezginlik hali vardı. Temiz kağıdı 3 ayda bir, 6 ayda bir karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 500 milyon Lira'dan fazlasını yöneticilerle, kampanyalarla, kişisel çabalarla futbolcuların maaşlarını ödemeye çalıştık. Sürdürülebilir bir şey değil. Bankalardan rica ettik."

"Sergen (Yalçın) Hoca ayrılmak istediği zamana kadar Beşiktaş'ın başındadır. Vermek istediğim mesaj şu: mali bütçeleri kısarak, şampiyonluk hedefleri kuran bir takım kurmaya çalışıyorum. Kısıtlı imkanlar var diye şampiyonluk hedefi kurmamak bana göre değil. Transferin uygun olanını yapmak önemli. Transfer limitlerimiz var. Limitlerimiz dolu, yer açmaya çalışıyoruz. Keşke Vida ve Ljajic, ücretlerinde indirim yapsa. Geçen sefer indirime 'hayır' dediler, belki önümüzde 'evet' derler."

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