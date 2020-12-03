Beşiktaş'ta Tosic heyeacanı! Guangzhou'dan ayrılıyor

Sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayan Tosic, "2.5 yılda beni destekleyen Guangzhou kulübüne ve tüm taraftarlarına teşekkür ederim. Guangzhou'nun kalbimde özel bir yeri olacak. Bu güzel ülkeden ayrıldığım için üzgünüm. Ama aynı zamanda geleceği ve yeni fırsatları dört gözle beklediğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.