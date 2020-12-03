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'ta Tosic heyeacanı! 'dan ayrılıyor

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın ekibi 'nden bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve 3 sezon sonra ekibi 'ya 4,5 milyon Euro bonservis bedeli ile gönderdiği Sırp futbolcu 'in takımı ile olan sözleşmesi sona eriyor. Çin ekibinden ayrılacağını açıklayan Tosic ile Beşiktaş'ın yolları tekrar kesişebilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.12.2020 10:24 Son Güncelleme: 3.12.2020 10:30 ABONE OL
Beşiktaş'ta Tosic heyeacanı! Guangzhou'dan ayrılıyor

Bu sezon en büyük eksikliği şüphesiz kale ve defans hattında çeken 'a müjdeli haber geldi.

Beşiktaş'ta Tosic heyeacanı! Guangzhou'dan ayrılıyor

2.5 yıldız 'da forma giyen Sırp stoper , ekibinden ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ta Tosic heyeacanı! Guangzhou'dan ayrılıyor

Sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayan Tosic, "2.5 yılda beni destekleyen Guangzhou kulübüne ve tüm taraftarlarına teşekkür ederim. Guangzhou'nun kalbimde özel bir yeri olacak. Bu güzel ülkeden ayrıldığım için üzgünüm. Ama aynı zamanda geleceği ve yeni fırsatları dört gözle beklediğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Tosic heyeacanı! Guangzhou'dan ayrılıyor

BEŞİKTAŞ'A GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmuş isimlerden olan 'in 'a geri döneceği iddia edilmişti.

Beşiktaş'ta Tosic heyeacanı! Guangzhou'dan ayrılıyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan menajeri, tecrübeli savunmacının geri dönüş için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu dile getirmişti. 'dan Tosic'in transferiyle ilgili somut bir hamle ise henüz gerçekleşmedi.

Beşiktaş'ta Tosic heyeacanı! Guangzhou'dan ayrılıyor

4.5 MİLYON EURO KAZANDIRDI
3 sezon boyunca formasını terleten , 2018/19 sezonu öncesi 4.5 milyon euro karşılığında 'nun yolunu tutmuştu.

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Beşiktaş'ta Tosic heyeacanı! Guangzhou'dan ayrılıyor
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