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'ndeki temsilcimiz , sahasında 'i konuk ediyor. Yiğidolar, Avrupa'da yoluna devam edebilmek için İspanyol ekibi karşısına galibiyet parolasıyla çıktı. Yeni 4 'ndaki müsabaka öncesinde Villarreal'in 10, Sivasspor'un ise 6 puanı bulunuyor. Sivasspor-Villarreal maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 3.12.2020 19:35 Son Güncelleme: 3.12.2020 21:09 ABONE OL
CANLI | Sivasspor - Villarreal

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Sivasspor, sahasında Villarreal'le karşı karşıya geliyor.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayan müsabakayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Geride kalan maçlarda 6 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, grupta 3. sırada yer alıyor. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, bu puanları Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı gruptaki iki maçta da mağlup ederek hanesine yazdırdı. İspanyol ekibi ise 10 puanda grupta lider durumda.

İLK 11'LER...

Sivasspor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Robin Yalçın, Yasin, Gradel, Yatabare.

Villarreal: Rulli, Pena, Foyth, Mori, Jaume Costa, Coquelin, Baena, Iborra, Kubo, Chukwueze, Nino.

SİVASSPOR'DA 8 EKSİK...

Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesi 8 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Jorge Felix'in yanı sıra korona virüs testleri pozitif çıkan altı futbolcu Villarreal karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

AVRUPA'DA 4 GALİBİYET...

Sivasspor, Avrupa kupalarında 12 maça çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 12 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 15 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 27 gole engel olamadı.

ÇALIMBAY'IN KARNESİ...

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 13 maça çıktı.

Deneyimli teknik adamın yönetimindeki Denizlispor 2002-2003 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Çalımbay, 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.

Çalımbay son olarak Sivasspor'un başında Villarreal, Maccabi Tel-Aviv ve Karabağ ile karşılaştı. Çalımbay Villarreal ve Maccabi Tel-Aviv maçlarından mağlubiyetle, Karabağ ile oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

EN GOLCÜ KAYODE...

Nijeryalı futbolcu Olarenwaju Kayode, bu sezon Avrupa sahnesinde attığı 4 golle kırmızı-beyazlı takımın en golcü ismi konumunda yer alıyor. Kayode'yi 2 golle Arouna Kone, 1'er golle Caner Osmanpaşa, Mustapha Yatabare ve Max Gradel takip ediyor.

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CANLI | Sivasspor - Villarreal
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