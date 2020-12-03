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Teknik Direktörü 'a müjde!

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz hafta sahasında 'a kaybeden Fenerbahçe, 'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk olacak. Bu maçı kazanarak çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe'de 'a iki yıldızdan iyi haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.12.2020 15:18 Son Güncelleme: 3.12.2020 15:32 ABONE OL
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a müjde!

'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına çıkacak olan , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a müjde!

Samandıra 'nde, yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a müjde!

Ardından koordinasyonla devam eden antrenmanda sarı-lacivertliler, prese yönelik pas çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a müjde!

Antrenmanda, karantina süreçleri sona eren ve Covid-19 testleri negatif çıkan Enner Valencia ile , düz koşu gerçekleştirdi. İdman öncesi Sinan Gümüş, ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a müjde!

Fotomaç'ın haberine göre Nazım Sangare ve 'in takımdan ayrı koştuğu idmanda Samatta salonda çalıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a müjde!

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Kemal Ademi, Diego Perotti ve Mauricio Lemos ise idmanda yer almadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a müjde!

, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a müjde!
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