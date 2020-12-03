Fenerbahçe’ye iyi haber! Gustavo’nun yokluğunda...

Fenerbahçe'de, Kadıköy'de Beşiktaş'la oynanan derbi mücadelesi sonrası Luiz Gustavo üzüntüsü yaşanıyordu. Maçta sarı kart gören Brezilyalı oyuncu, Denizlispor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
Gustavo'nun bu hafta ligde forma giyemeyecek olması moralleri bozarken, sarı-lacivertlilere müjdeli haber ise bir başka isimden geldi.
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Tolga Ciğerci, son yapılan idmanda takımla çalıştı.
28 yaşındaki orta sahanın, Gustavo'nun cezalı olduğu Denizlispor mücadelesi öncesi takımda yer alması teknik heyeti sevindirdi.
Deneyimli futbolcunun ilk 11 olmasa da maçın gidişatına göre süre alabileceği gelen bilgiler arasında.
Bu arada Fenerbahçe'de Nazım Sangare ve Harun Tekin, koşulara devam ederken; Samatta fitness çalışmalarını sürdürdü. Sinan Gümüş, kendisi için hazırlanan özel programı uyguladı. Perotti ve Kemal Ademi'nin ise tedavilerine devam edildi.