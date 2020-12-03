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’ye ! ’nun yokluğunda...

Son dakika haberleri... 'in 10. haftasında sahasında 'a yenilen Fenerbahçe'de sarı kart gören cezalı duruma düştü. Gustavo'nun yokluğunda Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Denizlispor maçı için orta saha arayışlara giren Erol Bulut'a geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.12.2020 13:24 Son Güncelleme: 3.12.2020 14:50 ABONE OL
Fenerbahçe’ye iyi haber! Gustavo’nun yokluğunda...

'de, Kadıköy'de 'la oynanan derbi mücadelesi sonrası Luiz üzüntüsü yaşanıyordu. Maçta sarı kart gören Brezilyalı oyuncu, Denizlispor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe’ye iyi haber! Gustavo’nun yokluğunda...

'nun bu hafta ligde forma giyemeyecek olması moralleri bozarken, sarı-lacivertlilere müjdeli haber ise bir başka isimden geldi.

Fenerbahçe’ye iyi haber! Gustavo’nun yokluğunda...

Fotomaç'ın haberine göre 'de sakatlığı geçen Tolga Ciğerci, son yapılan idmanda takımla çalıştı.

Fenerbahçe’ye iyi haber! Gustavo’nun yokluğunda...

28 yaşındaki orta sahanın, 'nun cezalı olduğu Denizlispor mücadelesi öncesi takımda yer alması teknik heyeti sevindirdi.

Fenerbahçe’ye iyi haber! Gustavo’nun yokluğunda...

Deneyimli futbolcunun ilk 11 olmasa da maçın gidişatına göre süre alabileceği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe’ye iyi haber! Gustavo’nun yokluğunda...

Bu arada 'de Nazım Sangare ve Harun Tekin, koşulara devam ederken; Samatta fitness çalışmalarını sürdürdü. Sinan Gümüş, kendisi için hazırlanan özel programı uyguladı. Perotti ve Kemal Ademi'nin ise tedavilerine devam edildi.

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Fenerbahçe’ye iyi haber! Gustavo’nun yokluğunda...
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