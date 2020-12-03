Lille 3-2 Sparta Prag | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında lider Lille, Sparta Prag'ı konuk etti.

Karşılaşmayı ev sahibi Lille, oyuna 77. dakikada dahil olan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın 80 ve 84'de kaydettiği gollerle 2-1 kazandı.

Milli futbolcu bu sezon Lille formasıyla tüm kulvarlarda 15 maçta 8 gol attı ve 3 de asist yaptı.

Sparta Prag'ın tek golü ise 71'de Ladislav Krejci attı. Çekya ekibinde bir dönem Süper Lig'de de forma giyen Ondrej Celustka, 64'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Lille'de diğer milli futbolculardan Zeki Çelik maç kadrosunda yer almazken Yusuf Yazıcı ise ilk 11'de başladığı maçta 77'de yerini Burak Yılmaz'a bıraktı.

Bu sonuçla 11 puana yükselen Fransız ekibi, liderliğini sürdürdü ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sparta Prag ise 6 puanda kaldı. Grubun diğer maçında Milan, sahasında Celtic'i 4-2 yenerek son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.