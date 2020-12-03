Milan 4-2 Celtic | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Milan, Celtic'i ağırladı. İtalyan ekibi, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta İskoçya temsilcisi Celtic'i 4-2 yenmeyi başardı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 24'de frikikten Hakan Çalhanoğlu, 26'da Samu Castillejo, 50'de Jens Hauge ve 82'de Brahim Diaz kaydetti

Celtic'in gollerini ise 7'de Tomas Rogic ve 14'de Odsonne Edouard attı.

Opta verilerine göre; Hakan Çalhanoğlu, 2013-2014 sezonundan bu yana Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyen oyuncular arasında Lionel Messi'nin (36) ardından resmi maçlarda en fazla frikik golü atan isim oldu (18).

Hakan Çalhanoğlu, 61. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Milan bu sonuçla puanını 10'a yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Celtic ise 1 puanda kalarak grubun son sırasında yer aldı.

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