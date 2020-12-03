Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milan 4-2 Celtic | MAÇ SONUCU

4-2 Celtic | MAÇ

H Grubu 5. hafta maçında , sahasında 2-0 geriye düştüğü mücadelede Celtic'i 4-2 yenerek son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. İtalyan ekibinin ilk golünü frikikten milli futbolcu kaydetti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.12.2020 23:30 Son Güncelleme: 3.12.2020 23:36 ABONE OL
Milan 4-2 Celtic | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Milan, Celtic'i ağırladı. İtalyan ekibi, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta İskoçya temsilcisi Celtic'i 4-2 yenmeyi başardı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 24'de frikikten Hakan Çalhanoğlu, 26'da Samu Castillejo, 50'de Jens Hauge ve 82'de Brahim Diaz kaydetti

Celtic'in gollerini ise 7'de Tomas Rogic ve 14'de Odsonne Edouard attı.

Opta verilerine göre; Hakan Çalhanoğlu, 2013-2014 sezonundan bu yana Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyen oyuncular arasında Lionel Messi'nin (36) ardından resmi maçlarda en fazla frikik golü atan isim oldu (18).

Hakan Çalhanoğlu, 61. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Milan bu sonuçla puanını 10'a yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Celtic ise 1 puanda kalarak grubun son sırasında yer aldı.

Lille 3-2 Sparta Prag | MAÇ SONUCU

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: MasterChef’e damga vuran isim Survivor ile dönüyor! Survivor 2021 kadrosuna MasterChef’in sevilen ismi geliyor!
Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 2 Aralık bugün ne kadar, kaç para?
Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma yasağı saatleri - Yasak kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
SON DAKİKA HABER - Sokağa çıkma yasağı saatleriyle ilgili İçişleri genelgesinde flaş detay geldi! Hafta sonu yasak hangi gün, ne zaman?
Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den sokağa çıkma yasağı hakkında kritik açıklama
SON DAKİKA: Emekli ve memur Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? Emekli ocak zammı netleşiyor! İşte o oran...
SON DAKİKA: Daha büyük depremler olacak mı? Siirt'te yaşanan 5 şiddetindeki depremin ardından uzman isimden kritik açıklama!
Türk-İş'ten son dakika asgari ücret zammı açıklaması! 2021 yeni asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Altın fiyatları son dakika haberi: 3 Aralık 2020 Perşembe bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yasak saatleri: Sokak yasağı hangi gün, kaçta? Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme!
ARKADAŞINA GÖNDER
Milan 4-2 Celtic | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA