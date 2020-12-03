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0-1 (MAÇ SONUCU)

'ndeki temsilcimiz , sahasında 'i konuk etti. Yiğidolar, Avrupa'da yoluna devam edebilmek için İspanyol ekibi karşısına galibiyet parolasıyla çıktı. Yeni 4 'ndaki müsabaka İspanyolların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Villarreal 13 puana yükselirken, Sivasspor ise 6 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 3.12.2020 19:35 Son Güncelleme: 3.12.2020 23:07 ABONE OL
Sivasspor 0-1 Villarreal MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Sivasspor, sahasında Villarreal'le karşı karşıya geldi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'te başladı ve müsabakayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan yönetti.

İlk 45 dakikalık dilimde gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. Müsabakanın 75. dakikasında deplasman ekibi Samu Chukwueze'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Villarreal puanını 13 yaparken, Sivasspor ise 6 puanda kaldı.

Grubun diğer maçında ise Karabağ ile Maccabi Tel-Aviv 1-1 berabere kaldı. Grubun son haftasında 8 puanlı Maccabi ile 6 puanlı Sivasspor karşılaşacak. Temsilcimiz, üst tura çıkmak için mutlak kazanmak zorunda.

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

8. dakikada Kubo'nun kullandığı köşe vuruşunda Foyth topu boş kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı dışarı çıktı.

12. dakikada Kubo'nun kullandığı köşe vuruşunu kaleci Samassa yerinden çıkarak topu uzaklaştırdı.

17. dakikada Gradel'in sol kanattan pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Robin Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

18. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içerisindeki Coquelin kafa vuruşu ile topu kaleye göndermek istedi, direkten dönen topu Camara çıkarttı.

20. dakikada Kubo'nun kaleyi hedef alan köşe vuruşu kaleci Samassa'da topu kontrol etmeyi başardı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR...

65. dakikada Fajr'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

75. dakikada konuk ekip Villarreal golü buldu. Trigueros'u ceza alanında savunmanın arkasına pasına hareketlenen Costa, topu bekletmeden müsait durumdaki Chukwueze'ye aktardı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 1-0'a getirdi.

84. dakikada Trigueros'un ceza alanı dışından vuruşunda top yandan auta gitti.

85. dakikada Claudemir'in ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

87. dakikada Kone'nin pasında topla buluşan Gradel, ceza yayı üzerinden topu auta gönderdi.

Karşılaşma Villarreal'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Sivasspor 0-1 Villarreal (MAÇ SONUCU)
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