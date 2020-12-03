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Villareal maçı hangi kanalda? , hangi kanalda? İşte ilk 11’ler…

I grubu 5. Maçında temsilcimiz , Villareal’i konuk ediyor. Karşılaşmayı seyretmek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyen futbolseverler Sivasspor Villareal maçı hangi kanalda, saat kaçta? şeklinde sorularla araştırmalar yapıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Sivasspor Villareal maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçın ilk 11’leri…

Giriş Tarihi: 3.12.2020 20:03 Son Güncelleme: 3.12.2020 20:15 ABONE OL
Sivasspor Villareal maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Sivasspor Villareal saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11’ler…

UEFA Avrupa Ligi I grubunda mücadele eden temsilcimiz Sivasspor, sahasında Villareal'i ağırlıyor. maçı seyretmek isteyen spor severler Sivasspor Villareal maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Sivasspor Villareal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SİVASSPOR VİLLAREAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi I grubu Sivasspor Villareal maçı ile ilgili ilk 11 bilgileri ile sporseverlerce merak edilen Sivasspor Villareal maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusu yanıtları şöyle;


UEFA Avrupa Ligi I grubu Sivasspor Villareal maçı 3 Aralık Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen ekranlara gelecek.



SİVASSPOR VILLAREAL MAÇI İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Ziya, Camara, Aaron, Caner, Robin Yalçın, Cofie, Yasin, Fajr, Max Gradel, Yatabare

Villarreal: Rulli, Pena, Fones Mori, Foyth, Jaume Costa, Iborra, Coquelin, Kubo, Alex Baena, Chukwueze, Nino

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Sivasspor Villareal maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Sivasspor Villareal saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11’ler…
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