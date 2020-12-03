Sivasspor Villareal maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Sivasspor Villareal saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11’ler…

UEFA Avrupa Ligi I grubunda mücadele eden temsilcimiz Sivasspor, sahasında Villareal'i ağırlıyor. maçı seyretmek isteyen spor severler Sivasspor Villareal maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Sivasspor Villareal maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Avrupa Ligi I grubu Sivasspor Villareal maçı ile ilgili ilk 11 bilgileri ile sporseverlerce merak edilen Sivasspor Villareal maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusu yanıtları şöyle;
UEFA Avrupa Ligi I grubu Sivasspor Villareal maçı 3 Aralık Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen ekranlara gelecek.
Sivasspor: Samassa, Ziya, Camara, Aaron, Caner, Robin Yalçın, Cofie, Yasin, Fajr, Max Gradel, Yatabare
Villarreal: Rulli, Pena, Fones Mori, Foyth, Jaume Costa, Iborra, Coquelin, Kubo, Alex Baena, Chukwueze, Nino