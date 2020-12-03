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Son dakika: 'a 'dan kötü haber!

'in 11. haftasında sahasında Hatayspor'u ağırlayacak , bugün de çalışmalarına devam etti. Sarı kırmızılı takımda dünkü idmanda sakatlanan , tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.

Giriş Tarihi: 3.12.2020 15:47 Son Güncelleme: 3.12.2020 16:04 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'a Taylan Antalyalı'dan kötü haber!

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayspor'u ağırlayacak Galatasaray, bugün de çalışmalarına devam etti. Sarı kırmızılı takımda dünkü idmanda sakatlanan Taylan Antalyalı, tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.

İşte Galatasaray'dan gelen açıklama
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Dünkü antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı, günü tedbir amaçlı olarak tedavi ile geçirdi. Oyuncumuzun sağlık durumu yarın yapılacak tetkikler sonrası netleşecek.

Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Son dakika: Galatasaray'a Taylan Antalyalı'dan kötü haber!
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