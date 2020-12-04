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10 ismin durumu netleşiyor! İşte G.Saray'ın ocak planı

'de zirveyi kovalayan , bir yandan da devre arası transferi için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda alınacak oyuncular kadar takımdan gönderilecek isimler de merak konusu. İşte 'ın kış döneminde 10 futbolcu için izleyeceği yol haritası.

Giriş Tarihi: 4.12.2020 00:42 Son Güncelleme: 4.12.2020 02:11 ABONE OL
10 ismin durumu netleşiyor! İşte G.Saray'ın ocak transfer planı

'da 26 Aralık'ta yapılması planlanan olağanüstü kongre pandemi nedeniyle iptal oldu. Başkan ve yönetimi mayıs ayına kadar görevine devam edecek.

10 ismin durumu netleşiyor! İşte G.Saray'ın ocak transfer planı

Sezon başında teknik heyetin beklediği transferleri gerçekleştiremeyen ve eleştiri alan yönetim, devre arasına çok iyi hazırlanıyor. Öncelikle yeni transferler için kaynak yaratılması planlanıyor. Bu nedenle takımda durumu belirsiz olan oyuncularla ilgili bir ön hazırlık yapılırken gelecek taleplere göre bazı futbolcularla yollar ayrılacak, bazıları ise kiralanacak.

10 ismin durumu netleşiyor! İşte G.Saray'ın ocak transfer planı

MARCAO: Sezon başında Roma'nın da istediği Marcao için 15 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelmezse görüşme dahi yapılmayacak.

LUYINDAMA: Everton'la görüşmeler devam ediyor.

10 ismin durumu netleşiyor! İşte G.Saray'ın ocak transfer planı

ETEBO: Kiralık sözleşmesinin feshi için menajeri 'a çağrıldı.

ÖMER BAYRAM: Dorukhan Toköz'ün takasında kullanılması bekleniyor.

10 ismin durumu netleşiyor! İşte G.Saray'ın ocak transfer planı

BABEL: Ocak ayında giderse, dur denmeyecek.

SEKIDIKA: 'da forma şansı zor görünüyor ve kiralık verilecek.

10 ismin durumu netleşiyor! İşte G.Saray'ın ocak transfer planı

BELHANDA: Giderse satılacak, kalırsa sezon sonuna kadar tutulacak. Sözleşme yenileme işlemleri ocak ayından sonra netleşecek.

FEGHOULI: 'ya benzer bir yol izlenecek.

10 ismin durumu netleşiyor! İşte G.Saray'ın ocak transfer planı

DIAGNE: Abdurrahim Albayrak'ın 15 milyon euro fiyat biçtiği Mbaye Diagne için yönetim görüşmelere açık.

10 ismin durumu netleşiyor! İşte G.Saray'ın ocak transfer planı

FALCAO: Inter Miami ve ile anılıyor. Maliyeti de düşünülerek uygun bir bonservis bedeli ile gönderilecek. (Fotomaç)

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10 ismin durumu netleşiyor! İşte G.Saray'ın ocak transfer planı
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