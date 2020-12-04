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'da 3 futbolcu ve bir personelin korona virüsü testi pozitif çıktı

ekibi 'da 3 futbolcu ve bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

AA
Giriş Tarihi: 4.12.2020 12:50 ABONE OL
Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcu ve bir personelin korona virüsü testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcu ve bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak bordo-beyazlı ekibe maç öncesi Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Kovid-19 testleri neticesinde, 3 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış olup takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcu ve bir personelin korona virüsü testi pozitif çıktı
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