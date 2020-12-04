Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Belhanda'nın menajerinden Galatasaray'ı rahatsız eden hamle!

'nın menajerinden 'ı rahatsız eden hamle!

Son dakika transfer haberleri... Pandemi sürecinden maaşında indirimi kabul etmeyen ve kulübü 'ya şikayet eden 'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı kırmızılı takımda bu sezonki performansı beğeni toplayan Faslı yıldızın menajerinden yönetimini rahatsız eden bir hamle geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.12.2020 11:18 Son Güncelleme: 4.12.2020 11:27 ABONE OL
Belhanda'nın menajerinden Galatasaray'ı rahatsız eden hamle!

'da sezon başında gönderilmesi planlanan ancak takımda kalmasının ardından lige iyi bir giriş yapan Younes konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Belhanda'nın menajerinden Galatasaray'ı rahatsız eden hamle!

Hürriyet'in haberine göre; Covid-19 testi pozitif çıktığı için 2 haftadır takımdan ayrı kalan yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 10 maçta 3 gol 1 asistlik katkı sağlarken 'a gelen menajeri William D'Avila, sarı kırmızılı yönetime oyuncusunu devre arasında satabileceğini iletti.

Belhanda'nın menajerinden Galatasaray'ı rahatsız eden hamle!

ZAMANLAMA YÖNETİMİ RAHATSIZ ETTİ
D'Avilanın yöneticilerine "Sizin görüşünüz aynı ise 'yı ocakta satmayı planlıyorum. Kontratı sezon sonu bitiyor, eğer sözleşmesini uzatmayacaksanız ilgilenen kulüpler var" dediği ifade edildi.

Belhanda'nın menajerinden Galatasaray'ı rahatsız eden hamle!

Oyuncunun takıma konsantre olup performansını yükselttiği şu günlerde bu konunun gündeme gelmesi sarı kırmızılıları rahatsız ederken, menajer D'Avila'nın bu talebi iyi niyetli bulunmadı.

Belhanda'nın menajerinden Galatasaray'ı rahatsız eden hamle!

Ancak William D'Avila'nın bu hamlesi üzerine sarı kırmızılılar 'nın kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak önemli bir karara imza atacak.

Belhanda'nın menajerinden Galatasaray'ı rahatsız eden hamle!

TERİM'İN GÖRÜŞÜ BELİRLEYİCİ OLACAK
Garanti ücretinde indirim yapmayan isimler arasında yer alan konusunda yönetimin teknik direktör ile görüştükten sonra son kararını belirlemesi bekleniyor.

Belhanda'nın menajerinden Galatasaray'ı rahatsız eden hamle!

Terim'in görüşüne göre konusundaki tavır belirlenecek. G.Saray'ın önünde 3 seçenek var.

Belhanda'nın menajerinden Galatasaray'ı rahatsız eden hamle!

ya mevcut sözleşmesi ile sezonu tamamlayacak ya ocakta teklifler değerlendirilip yollar ayrılacak. Ya da sözleşmesinde indirime giderek kontratı uzatılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: O isim Survivor ile dönüyor! Survivor 2021 kadrosuna MasterChef’in sevilen ismi geliyor!
Son dakika haberi: Kredi borcu olanlar dikkat! Yeni reform için düğmeye basıldı
Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı saatleriyle ilgili flaş detay... Hafta sonu yasak hangi gün, ne zaman?
Son dakika haberleri: Bilim Kurulu üyesinden aşı çalışmaları ve sokağa çıkma yasağı etki süresi hakkında flaş açıklama
Son dakika haberler: Simge Sütşurup'a şok! Yemek sipariş etti koronavirüs geldi
Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüste yeni belirtiler ortaya çıktı! Diğer belirtilerden önce ortaya çıkıyor
Son dakika açıklaması geldi: Koronavirüs tedbirlerinin sonuç vermesi için...
Son dakika Türk-İş'ten asgari ücret zammı açıklaması! 2021 Yeni asgari ücret zammı için geri sayım başladı...
Son dakika haberi: Memur ve emekli maaş zammı netleşiyor! Emekli ocak zammı ne kadar olacak? İşte konuşulan oranlar
Son dakika haberleri: Kadir Şeker'i cezaevinde ziyaret eden arkadaşı anlattı! "Gözleri doldu, ağlamaklı oldu..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Belhanda'nın menajerinden Galatasaray'ı rahatsız eden hamle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA