Beşiktaş 3-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Şampiyonluğun güçlü adaylarından Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek moral depolayan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçına da 3 puan parolasıyla çıktı.

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasındaki zorlu mücadelenin ilk yarısında tek gol oldu. Kartal, 45+2'de Mensah'la 1-0 öne geçti. İlk 45 dakikalık dilim bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Hadergjonaj, siyah-beyazlı ekibin deneyimli ismi N'Koudou'nun ayağına bastı ve direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Dakikalar 68. gösterirken Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Son haftaların formda ismi Atiba sahneye çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.

Müsabakada son sözü 75. dakikada Aboubakar söyledi. Kamerunlu golcünün düzgün kafa vuruşu karşılaşmanın skorunu belirledi. Maçın kalan dakikalarında gol olmadı ve Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-0 yendi.

Bu sonucun ardından 1 maçı eksik olan Beşiktaş puanı 19 yaparken, Kasımpaşa ise 11 hafta sonunda 15 puanda kaldı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

15. dakikada N'Koudou ceza sahası sol çaprazından Varga'dan sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

18. dakikada sağ tarafta aut çizgisine yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın şutu üstten dışarı gitti.

44. dakikada N'Koudou'nun pasıyla ceza sahası dışında topa buluşan Montero'nun şutunda top farklı şeklide üstten auta çıktı.

45+2. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan hızla ceza sahasına giren Aboubakar meşin yuvarlağı içeri çevirdi, kaleci Ramazan Köse'den dönen topu Mensah filelerle buluşturdu: 1-0

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR GELECEK...

