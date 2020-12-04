Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Alvaro Montero'yu günemine aldı

'yu günemine aldı

Son dakika haberleri... Oynadığı futbolla zirvede ben de varım diye Beşiktaş, devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor. Kaleye düşünen Siyah-beyazlı ekip, için harekete geçecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.12.2020 01:05 Son Güncelleme: 4.12.2020 02:09 ABONE OL
Beşiktaş Alvaro Montero'yu günemine aldı

Beşiktaş'ta devre arasında takviye yapılacak ilk bölge belli oldu. Siyah-beyazlılar kaleye tecrübeli bir ismi geçirmek için kolları sıvadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın her ne kadar "Yabancı kaleci almayacağız" dese de yönetimin kaliteli bir file bekçisini getirmek istediği öğrenildi. Başakşehir ve F.Bahçe zaferleriyle zirveye yaklaşan ve şampiyonluk için güçlü bir sinyal veren siyah-beyazlılarda kaleci rotasyonunda Ersin ve Utku bulunuyor. İki genç ismin uzun maratonda baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı düşünülüyor.

Siyah-beyazlılar bu nedenle transfer arayışlarına başladı ve Kolombiya 1. Lig ekibi Deportes Tolima forması giyen Alvaro Montero'yu listeye aldı. 1.96 boyunda olan 25 yaşındaki kaleci 2020 yılında takımında 17 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sekiz gol yerken, 10 maçta kalesini kapatmayı başardı. Alvaro Montero, Kolombiya Milli Takımı'nda üçüncü kaleci durumunda bulunuyor. David Ospina ve Camilo Vargas'ın arkasında yer alan Montero, milli formayı üç kez terletti ve üçünde de gol yemedi. (FOTOMAÇ)

EN ÇOK OKUNANLAR

Üç gün önce eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den itiraf geldi! Yaşar Alptekin "Yalancı bir adam olarak uğurladım onu"
Burçin Orhon doğum gününde eşi Süheyl Uygur’a böyle seslendi! Alzheimer teşhisi konulduktan sonra Kuşadası’na yerleşmişti!
Son dakika haberi: Böyle öksürüyorsanız dikkat! Koronavirüs (covid-19) öksürüğü kendini belli ediyor...
Son dakika haberi: Emeklinin 5 aylık zammı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur ocak maaş zamları...
Son dakika: Altında tarihi düşüş! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu geldi
Son dakika haberi: Bakan Zümrüt Selçuk Selçuk'tan flaş asgari ücret zammı açıklaması! 2021 Asgari ücret zammı ne kadar kaç TL olacak?
SON DAKİKA: İçişleri Genelgesi ile 5-6 Aralık hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri! Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?
Son dakika haberler: Eskişehir'de gaz şişkinliği şikayetiyle hastaneye gitti karnından çıkan doktorları bile şaşırttı! Tam 9 kilo...
Bugün bakkallar ve marketler açık mı? 5-6 Aralık 2020 A101, ŞOK, BİM ve Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
Son dakika haberi: Corona virüs hakkında uzman isimden kritik açıklama geldi! Corona belirtileri içindeki kuru öksürük...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Alvaro Montero'yu günemine aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA