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'ın maçı 11'i belli oldu

'in 11. haftası 'da açılıyor. Son 2 maçında önce 'i ardından deplasmanda 'yi yenen siyah-beyazlılar, seriyi karşısında sürdürmek istiyor. 'ta oynanacak zorlu mücadele saat 19.30'da başlayacak ve karşılaşmayı yönetecek. -Kasımpaşa müsabakasının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 4.12.2020 18:24 Son Güncelleme: 4.12.2020 18:27 ABONE OL
Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Şampiyonluğun güçlü adaylarından Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek moral depolayan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında da 3 puan peşinde.

Mücadele öncesinde 1 maçı eksik Beşiktaş'ın 16 puanı bulunurken, Kasımpaşa ise 10 karşılaşma sonunda 15 puan topladı.

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasındaki zorlu randevu saat 19.30'da başlayacak ve mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalacak. Vodafone Park'taki maç beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş'ın 11'i belli oldu: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.

BEŞİKTAŞ ÜSTÜN...

Beşiktaş ile Kasımpaşa, daha önce 34 kez kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 34 maçın 23'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Siyah-beyazlıların 74 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi. Beşiktaş, geçen sezon oynanan iki maçta da Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla üstünlük kurdu.

BEŞİKTAŞ EVİNDEKİ SON 4 MAÇI KAZANDI...

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta 2019-2020 ve 2018-2019'da 3-2'lik skorla yenerken, 2017-2018'de 2-1 ve 2016-2017'de 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş ayrıca Kasımpaşa'ya karşı son 3 maçı da 3-2'lik skorla kazandı.

SON 10 MAÇ GOLLÜ GEÇTİ...

İki takım arasındaki son 10 maç, gollü mücadelelere sahne oldu.

Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı söz konusu 10 maçta üç ve üzerinde gol atıldı. Siyah-beyazlı ekibin, lacivert-beyazlı rakibiyle yaptığı son 10 maçta toplam 44 gol kaydedildi.

İki ekip arasındaki son 4 karşılaşma, beşer golle tamamlandı.

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Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu
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