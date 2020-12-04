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Teknik Direktörü 'tan Yandaş'a özel motivasyon!

Trabzonspor ve maçlarındaki etkisiz performansıyla dikkat çeken , 'in 11. haftasındaki Denizlispor maçınd yedek bekleyebilir. Arjantinli yıldız yerine Yandaş'a forma vermeyi planlayan Teknik Direktörü , Mert Hakan ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. İşte o görüşmede konuşulanlar...

Giriş Tarihi: 4.12.2020 12:08 Son Güncelleme: 4.12.2020 12:28 ABONE OL
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a özel motivasyon!

'de, derbisinde alınan 4-3'lük mağlubiyet sonrası gözler Denizlispor mücadelesine çevrildi. Sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, da oyuncularını motive etmeye çalışıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a özel motivasyon!

Genç teknik adam, derbisinde sergilediği performansla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken 'yı deplasmanında oynatmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a özel motivasyon!

Arjantinli futbolcunun yerine Yandaş'a görev vereceği öğrenilen Bulut, maç öncesi Mert Hakan'la bir motivasyon konuşması yaptığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a özel motivasyon!

"İŞTE SANA FIRSAT!"
Takvim'in haberine göre; 'un, idman sonrası odasına çağırdığı Mert'e "Senden tamamen maça odaklanmanı istiyorum. Düzenli olarak forma giymek istiyorsan işte sana fırsat! Kendini göster elinden geleni yap, formayı bir daha çıkarma" dediği belirtildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a özel motivasyon!

"FUTBOLA AÇIM"
26 yaşındaki orta saha oyuncusunun da "Merak etmeyin hocam. Gayet formdayım ve futbola açım" diyerek Bulut'a başarı sözü verdiği kaydedildi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a özel motivasyon!
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