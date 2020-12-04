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'dan şov! İki yıldızla anlaşma tamam

Son dakika haberleri... Devre arası transfer dönemine 1 aylık süre olmasına rağmen bu kez istediği takviyeleri yapmak isteyen , işi sıkı tutuyor. Sarı kırmızılı yönetim şimdiden iki yıldız ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.12.2020 10:55 Son Güncelleme: 4.12.2020 10:58 ABONE OL
Galatasaray'dan transfer şov! İki yıldızla anlaşma tamam

Her ne kadar ara döneminin açılmasına 1 ay daha olsa da 'da çok hareketli günler yaşanıyor. Takviyeler konusunda bu kez geç kalmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, geniş bir liste üzerinde çalışıyor.

Galatasaray'dan transfer şov! İki yıldızla anlaşma tamam

Birçok oyuncu ve menajerle görüşerek anlaşmaları şimdiden tamamlamaya çalışan Yönetimi, daha sonra teknik patron 'le birlikte en ideal isimler üzerinde karar kılacak. Bu doğrultuda bir süredir gündemde bulunan iki oyuncuyla daha mutabakat sağlandığı öğrenildi.

Galatasaray'dan transfer şov! İki yıldızla anlaşma tamam

Bunlardan biri, 'yle yolları ayrıldıktan hemen sonra 'la görüşme yapan, aynı zamanda Sarı-Kırmızılı kulübün eski oyuncusu olan Garry Rodrigues.

Galatasaray'dan transfer şov! İki yıldızla anlaşma tamam

Bonservisi Al İttihad kulübünde bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun boşa çıkması ve bonservisinin alınması planlanıyor. Aksi takdirde kiralama formülü denenecek.

Galatasaray'dan transfer şov! İki yıldızla anlaşma tamam

CSKA MOSKOVA DA DEVREDE
Gündemdeki diğer isim, Fatih hocanın çok istediği oyunculardan biri olan Nijeryalı forvet Ahmed Musa. 'den ayrıldıktan sonra tercihini Arap kulüplerinden yana kullanan yıldız forvet, aradığını bulamayınca ayrıldı ve boşa çıktı.

Galatasaray'dan transfer şov! İki yıldızla anlaşma tamam

Fanatik'in haberine göre Rus kulüpleriyle de görüşme halinde olan ve CSKA 'dan ciddi bir teklif alan Musa, 'ın ilgisine de sıcak bakıyor.

Galatasaray'dan transfer şov! İki yıldızla anlaşma tamam

Daha önce geri çevirdiği 'ye önerisini bu kez değerlendirmeye alan Musa'nın menajeri ile Sarı-Kırmızılı yetkililer arasında görüşmeler sürüyor.

Galatasaray'dan transfer şov! İki yıldızla anlaşma tamam

Oyuncuyla ilgili hiçbir sorun bulunmadığı, yıllık ücret ve imza parasıyla ilgili pazarlık sürecinde de sona gelindiği bildirildi.

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Galatasaray'dan transfer şov! İki yıldızla anlaşma tamam
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