Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid için Mauricio Pochettino iddiası!

için iddiası!

'de 'ın koltuğu sallantıda... Son olarak Şampiyonlar Lig'inde deplasmanda 'e 2-0 mağlup olan İspanyol ekibinde tartışılan kulübün efsanesi teknik direktör Zidane'ın yerine gelebilecek isimler gündeme düşmeye başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.12.2020 23:13 Son Güncelleme: 4.12.2020 23:18 ABONE OL
Real Madrid için Mauricio Pochettino iddiası!

Son olarak Şampiyonlar Ligi'inde deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup olan Real Madrid'de tartışılan kulübün efsanesi teknik direktör Zidane'ın yerine gelebilecek isimler gündeme düşmeye başladı.

Sport gazetesinde yer alan habere göre Real Madrid yöneticileri, Mauricio Pochettino için temasa geçti. Son olarak Tottenham'ın başında görev yapan Pochettino'nun, Zidane'nın yerini alabilecek en iyi aday olduğu düşünülüyor.

Teknik direktörülük kariyerine 2009'da başlayan Mauricio Pochettino, 3 yıl Espanyol'u çalıştırmasının ardından Southampton'ı devraldı. 2013-14 sezonunda Tottenham'ın başına geçen Arjantinli teknik adam, 2019'da Londra ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı final oynamıştı. Pochettino, geçen sezon Tottenham'dan ayrılmıştı.

La Liga'da zirvenin 7 puan gerisinde dördüncü sırada yer alan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde ise gruptaki beşinci maçların ardından 7 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Tam 9 kilo ağırlığında çıkanlar şoke etti! Eskişehir'de gaz şikayetiyle hastaneye gitti karnından...
Son dakika haberi: Survivor Merve Aydın'dan kötü haber geldi! Sosyal medya hesabından duyurdu
Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı açıklaması! 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İlk toplantı yapıldı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı bugün kaçta başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri
Son dakika: Corona belirtileri içindeki kuru öksürük... Mutasyona uğrayan corona virüs hakkında uzman isimden kritik açıklama!
Son dakika haberler: Simge Sütşurup'a şok! Yemek sipariş etti koronavirüs geldi
BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini aldı! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler, hangi ürünler var?
Son dakika haberi: O isim Survivor ile dönüyor! Survivor 2021 kadrosuna MasterChef’in sevilen ismi geliyor!
Son dakika haberi: Emeklinin 5 aylık zammı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur ocak maaş zamları...
Son dakika haberler: Corona virüs mutasyona mı uğradı? Bilimsel araştırmalarda dikkat çeken yeni corona belirtileri...
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid için Mauricio Pochettino iddiası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA