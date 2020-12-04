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San Paolo Stadı'nın adını olarak değiştirildi

'nın Belediyesi, Napoli takımının stadı San Paolo'nun ismini, kısa süre önce hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi ’nın adıyla değiştirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.12.2020 20:41 ABONE OL
San Paolo Stadı'nın adını Diego Armando Maradona olarak değiştirildi

Napoli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris'in önerisiyle belediye yönetimi San Paolo Stadı'nın adını Diego Armando Maradona olarak değiştirilmesini onayladı.

Açıklamada, "Napoli, Maradona'yı muazzam yeteneği ve ruhuyla 7 yıl boyunca Napoli'ye 2 lig şampiyonluğu ve diğer prestijli kupaları kazandıran tüm zamanların en büyük futbolcu olarak hatırlıyor." ifadesi kullanıldı.

Napoli Belediyesi, 2017 yılında Maradona'ya fahri vatandaşlık da vermişti.

Kalp krizi sebebiyle 26 Kasım'da ülkesi Arjantin'de vefat eden Maradona'nın ardından çok sevildiği Napoli kentinde binlerce taraftar, kendisini anmak üzere San Paolo Stadı önünde toplanmıştı. Napoliler, stada da Maradona isminin verilmesini talep etmiş bazı taraftarlar da stadın korkuluklarına "Diego Armando Maradona Stadı'dır" levhası asmıştı.

Maradona, 1984-1991 sezonları arasında formasını giydiği Napoli'nin 2 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası zaferi yaşamasında büyük rol oynamıştı.

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San Paolo Stadı'nın adını Diego Armando Maradona olarak değiştirildi
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