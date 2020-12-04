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cephesinden açıklaması!

Son dakika haberleri... Ekonomik ve sportif anlamda zor günler geçiren Bundesliga ekibi 04'te gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen takımlarını peşine düşüren için Gelsenkirchen ekibinden açıklama geldi. İşte Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider'in Ozan Kabak sözleri...

Giriş Tarihi: 4.12.2020 17:07 ABONE OL
Transfer mi oluyor? Schalke cephesinden Ozan Kabak açıklaması!

İsmi son dönemde ve Milan ile sıkça anılan için flaş bir iddiası daha geldi.

Transfer mi oluyor? Schalke cephesinden Ozan Kabak açıklaması!

İtalyanların ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Milan'ın milli yıldızın transferi konusunda ısrarcı olduğunu ve Stuttgart günlerinden beri Ozan'ı takip ettiğini yazdı.

Transfer mi oluyor? Schalke cephesinden Ozan Kabak açıklaması!

Haberde verilen bilgiye göre kırmızı-siyahlı kulüp, ocak ayında 'nin kapısını çalarak genç savunmacı için 15 milyon euroluk bir teklifte bulunacak. Schalke'nin ise 20 milyon eurodan aşağı bir rakamı kabul etmeyeceği belirtiliyor.

Transfer mi oluyor? Schalke cephesinden Ozan Kabak açıklaması!

BILD: SCHALKE SATMAK İSTEMİYOR
'ın transferi konusunda Alman basını da ilginç bir iddiada bulundu. Bild'de yer alan habere göre, Bundesliga'da son sırada yer alan 'nin taraftar tepkisinden çekindiği için Ozan'ı satmak konusunda gönülsüz olduğu öne sürüldü.

Transfer mi oluyor? Schalke cephesinden Ozan Kabak açıklaması!

Fotomaç'ın derlediği habere göre milli futbolcunun ancak 45 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödendiği takdirde takımdan ayrılabileceği belirtildi.

Transfer mi oluyor? Schalke cephesinden Ozan Kabak açıklaması!

"GÖZ ARDI EDEMEYİZ"
Öte yandan Westdeutsche Allgemeine Zeitung'a konuşan Sportif Direktörü Jochen Schneider, "Ekonomik açıdan hala çok zor günler geçiriyoruz. Belki de bu sezonun tamamını seyircisiz olarak geçireceğiz. Bu nedenle herhangi bir transfer teklifini göz ardı edemeyiz.

Transfer mi oluyor? Schalke cephesinden Ozan Kabak açıklaması!

Milan ile 'ın transferi için son resmi görüşmemizi sezon başı döneminin son günlerinde yapmıştık. Çok geç kalmışlardı ve bu nedenle satış olmadı. Son 10 günde ise resmi bir şey yok. Sadece gazetelerdeki haberler var." açıklamasını yaptı.

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Schalke cephesinden Ozan Kabak açıklaması!
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