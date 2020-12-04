Schalke cephesinden Ozan Kabak açıklaması!

Milan ile Ozan Kabak'ın transferi için son resmi görüşmemizi sezon başı transfer döneminin son günlerinde yapmıştık. Çok geç kalmışlardı ve bu nedenle satış olmadı. Son 10 günde ise resmi bir şey yok. Sadece gazetelerdeki haberler var." açıklamasını yaptı.