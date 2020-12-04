Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 11. hafta heyecanı

'de 11. hafta heyecanı

'in 11. haftası bu akşam ile arasında saat 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma ile başlıyor. İşte Süper Lig'de 11. haftanın programı...

İHA
Giriş Tarihi: 4.12.2020 10:05 ABONE OL
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı

Süper Lig'de 11. hafta perdesi bu akşam oynanacak Beşiktaş - Kasımpaşa mücadelesiyle açılıyor.

Süper Lig'in 11. haftası bu akşam Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında saat 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma ile başlıyor. Başakşehir galibiyetinin ardından Fenerbahçe'yi 4-3'le geçen Beşiktaş zirve yolunda galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Çağdaş Atan yönetiminde ligin namağlup tek takımı unvanıyla birlikte lider durumda olan Alanyaspor ise yarın Gençlerbirliği deplasmanında sahne alacak. Kadroda yaşadığı eksiklere rağmen son 5 haftada 4 galibiyet, 1 berberlik alarak 2. sıraya yerleşen Galatasaray yarın İstanbul'da ligin yeni ekiplerinden Hatayspor'u ağırlayacak. Beşiktaş derbisinden beklemediği bir mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe de pazar günü Denizlispor'a konuk olacak.

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan Trabzonspor ise ligin kapanış maçında pazartesi günü DG Sivasspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

4 ARALIK CUMA
19.30 Beşiktaş - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

5 ARALIK CUMARTESİ
13.30 Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
13.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
16.00 Yeni Malatyaspor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır
16.00 Konyaspor -BB Erzurumspor: Halis Özkahya
19.00 Galatasaray - Hatayspor: Erkan Özdamar

6 ARALIK PAZAR
13.30 Fatih Karagümrük - Ç. Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Antalyaspor - Ankaragücü: Halil Umut Meler
19.00 Denizlispor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

7 ARALIK PAZARTESİ
19.30 Trabzonspor - Sivasspor: Suat Arslanboğa

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: O isim Survivor ile dönüyor! Survivor 2021 kadrosuna MasterChef’in sevilen ismi geliyor!
Son dakika: Yeni reform için düğmeye basıldı! İlk adım kredi borçları!
Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı saatleriyle ilgili flaş detay... Hafta sonu yasak hangi gün, ne zaman?
Son dakika haberleri: Bilim Kurulu üyesinden aşı çalışmaları ve sokağa çıkma yasağı etki süresi hakkında flaş açıklama
Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüste yeni belirtiler ortaya çıktı! Diğer belirtilerden önce ortaya çıkıyor
Son dakika haberi... Ünlü isim uygulamadan yemek sipariş etti koronavirüs geldi!
Son dakika Türk-İş'ten asgari ücret zammı açıklaması! 2021 Yeni asgari ücret zammı için geri sayım başladı...
Son dakika haberi: Memur ve emekli maaş zammı netleşiyor! Emekli ocak zammı ne kadar olacak? İşte konuşulan oranlar
Son dakika haberleri: Kadir Şeker'i cezaevinde ziyaret eden arkadaşı anlattı! "Gözleri doldu, ağlamaklı oldu..."
Son dakika açıklaması geldi: Koronavirüs tedbirlerinin sonuç vermesi için...
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA