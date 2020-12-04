Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ilk peşinde

Teknik Direktörü ilk peşinde

Teknik Direktörü , tarihinde bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk üç maçı da gol yemeden kazanan ilk teknik direktör olmak için DG karşısında sahaya çıkıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 4.12.2020 12:36 ABONE OL
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ilk peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig tarihinde bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk üç maçı da gol yemeden kazanan ilk teknik direktör olmak için DG Sivasspor karşısında sahaya çıkıyor.

Süper Lig'de Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte yeni bir hava yakalayan Trabzonspor, 7 Aralık Pazartesi günü sahasında konuk edeceği Sivasspor karşısında sahaya sadece 3 puan için değil, bir ilki de başarmak için çıkacak. Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmayı da gol yemeden kazanan Trabzonspor, Avcı ile birlikte yeniden özgüven kazanmaya başladı. Bordo-mavili takım Sivasspor maçından da galibiyetle ayrılarak seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.

ABDULLAH AVCI TARİHE GEÇECEK
Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmayı da gol yemeden kazanan Trabzonspor, Sivasspor maçından da gol yemeden sahadan galibiyetle ayrılması halinde, Abdullah Avcı yönetiminde yeni bir tarih daha yazacak. Abdullah Avcı, Karadeniz ekibinin başında ilk üç maçında gol yemeden kazanan teknik adam olarak Trabzonspor'un tarihine geçecek. Bordo-mavililer Sivasspor karşısında gol yemeden kazanması halinde 2017 Aralık ayından sonraki süreçte ilk kez üst üste üç maçtan gol yemeden kazanmış olacak.

KARADENİZ EKİBİ HAZIRLIKLARINA BUGÜN DEVAM EDECEK
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında konuk edeceği Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün kaldığı yerden devam edecek. Dünü izinli olarak geçiren Karadeniz ekibi müsabakaya kadar olan üç günlük bölümde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde taktik çalışmalarına ağırlık verecek. Antrenmanların yanı sıra Abdullah Avcı, bireysel ve takım görüşmelerine de ağırlık verecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: O isim Survivor ile dönüyor! Survivor 2021 kadrosuna MasterChef’in sevilen ismi geliyor!
Son dakika haberi: Kredi borcu olanlar dikkat! Yeni reform için düğmeye basıldı
Son dakika haberler: Simge Sütşurup'a şok! Yemek sipariş etti koronavirüs geldi
Son dakika sokağa çıkma yasağı saatleri: 4 Aralık Cuma Bugün hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini aldı! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler, hangi ürünler var?
Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüste yeni belirtiler ortaya çıktı! Diğer belirtilerden önce ortaya çıkıyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı saatleriyle ilgili flaş detay... Hafta sonu yasak hangi gün, ne zaman?
SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI (4 Aralık): 22 Ayar Bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Son dakika haberleri: Bilim Kurulu üyesinden aşı çalışmaları ve sokağa çıkma yasağı etki süresi hakkında flaş açıklama
Son dakika haberi: Eskişehir'de gaz şikâyetiyle hastaneye başvurdu, karnından çıkan doktorları şaşkına çevirdi… Tam 9 kilo!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ilk peşinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA