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'un Norveçli yıldızı Anders Trondsen: Yakında görüşmek üzere

'un sakatlık geçiren Norveçli oyuncusu Anders Trondsen, bireysel çalışmalara başladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 Eylül'de sağ ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı teşhisiyle ameliyat edilen Anders Trondsen'in fizik tedavi ve sportif rehabilitasyon aşamasının başarılı şekilde devam ettiği belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.12.2020 14:29 ABONE OL
Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Anders Trondsen: Yakında görüşmek üzere

Trabzonspor'da sezon başında transfer edilen ve hazırlık maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisinin ardından bireysel çalışmalarını sürdüren orta saha oyuncusu Andres Trondsen, taraftarlara mesaj yolladı, "Yakında görüşmek üzere" dedi.

Trabzonspor Kulübü, 24 Eylül 2020 tarihinde sağ ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı teşhisiyle ameliyat edilen orta saha oyuncusu Andres Trondsen'in fizik tedavi ve sportif rehabilitasyon aşamasının başarılı bir şekilde devam ettiğini, teknik heyet ve sağlık ekibinin planlamaları doğrultusunda koşulara başlayan oyuncunun kuvvet, koordinasyon ve denge antrenmanlarına başladığını açıkladı.

Tedavisi devam eden Norveçli oyuncu, bu süreçte bordo mavili taraftarların sosyal medya üzerinden kendisine gönderdiği mesajlardan çok mutlu olduğunu belirterek, "Taraftarlarımızın mesajlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm mesajlara cevap verememek beni üzse de desteğiniz bu zor zamanda bana ihtiyacım olan motivasyonu sağlıyor. Yakında görüşmek üzere" diye konuştu.

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Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Anders Trondsen: Yakında görüşmek üzere
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